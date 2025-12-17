به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجانغربی عصر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حملونقل، گفت: توسعه و بهروزرسانی ناوگان جادهای نقش مؤثری در ارتقای ایمنی راهها، کاهش مصرف سوخت، افزایش بهرهوری و تسهیل جابهجایی کالا و مسافر دارد.
رضا رحمانی همچنین با تأکید بر جایگاه راهبردی آذربایجانغربی در ترانزیت و حملونقل کشور، افزود: تقویت زیرساختها و ناوگان حملونقل استان، زمینهساز رونق اقتصادی، توسعه صادرات و افزایش سهم استان در کریدورهای حملونقلی خواهد بود.
این ناوگان شامل خودروهای سنگین حوزه راهداری و حملونقل جادهای است که با سرمایهگذاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان تأمین و به چرخه حملونقل استان اضافه شده است.
برگزاری این آئین نمادین، گامی مهم در راستای نوسازی ناوگان فرسوده، حمایت از فعالان حوزه حملونقل و ارتقای خدماترسانی در شبکه جادهای آذربایجانغربی ارزیابی میشود.
نظر شما