به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه سوم اداره کل راهداری لرستان در کشور، اظهار داشت: برای همین جایگاه سوم راهداری لرستان، دقیقاً ۲۳ شاخص مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

۱۷۶ کیلومتر از جاده‌های روستایی روکش آسفالت شد

وی با بیان اینکه این شاخص‌ها در حوزه‌های روکش آسفالت جاده‌ها، روکش آسفالت راههای روستایی، روکش آسفالت راههای فرعی، اصلاح نقاط حادثه خیز، ایمن سازی راه‌ها، هوشمندسازی راه‌ها، جابجایی بار و مسافر و… است، عنوان کرد: این جایگاه ماحصل اقدامات شش ماهه امسال هست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اینکه در حوزه راه روستایی در سالجاری، ۱۲۴ کیلومتر عملیات بهسازی و زیرسازی جاده‌ها را انجام داده ایم، گفت: ۹۶ دستگاه پل جدید احداث شده، ۵۹ کیلومتر هم آسفالت راه جدید الااحداث داشته ایم.

امرایی، افزود: همچنین در این مدت ۱۷۶ کیلومتر روکش آسفالت راه روستایی داشته ایم، همچنین حدود ۱۳۷ کیلومتر از راههای فرعی نیز روکش آسفالت شده است.

چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن بار جابجا شد

وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل کالا در مدت زمان یاد شده، ۳۱۹ هزار فقره بارنامه صادر شده و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن بار جابجا شده است، تصریح کرد: این عدد برابر با مدت مشابه سال گذشته هست، علیرغم اینکه ما یک سری محدودیت‌ها از جمله جنگ ۱۲ روزه، اتفاقات بندرعباس و… را داشتیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه علیرغم اینکه یکی از دغدغه‌ها در بین مردم موضوع کالاهای اساسی بود که با رشادت و جانفشانی اصحاب حمل و نقل، چهار هزار و ۱۰ کامیون به بندر امام اعزام شد و بعد از استان خوزستان دومین استانی بودیم که بیشترین بار را از بندر امام به سایر مقاصد کشور تخلیه کرده است.

بازسازی ناوگان مسافری

امرایی، بیان داشت: همچنین برای بازسازی ناوگان مسافری حدود ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، برای بحث خرید اتوبوس ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و برای نوسازی سواری‌ها نیز ۵۴ نفر به سازمان راهداری معرفی شده اند که امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان این تسهیلات را هم به آنها پرداخت کنیم.

وی گفت: در حوزه راهداری هم پنج دستگاه پل جدید احداث شده، تعمیرات ۴۷ دستگاه پل انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، گفت: در مجموع طی ۹ ماهه امسال، ۴۵۶ کیلومتر از مجموع راههای استان روکش آسفالت شده است. همچنین ۲۹ دستگاه ماشین آلات سنگین برای استان خریداری شده است.