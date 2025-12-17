۹.۵ میلیون مترمکعب به آب سد «ماربره» اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست با رسانه‌ها در سخنانی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۲۵ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که به صورت ۱۰۰ درصدی جذب شد، اظهار داشت: امسال هم اعتبارات بسیار خوبی به پروژه‌های عمرانی شرکت آب منطقه‌ای اختصاص داده شده است.

تخصیص ۱۴ میلیون متر مکعب آب سد «کمندان» به بخش کشاورزی

وی عنوان کرد: حدود هزار و ۴۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب امسال است که تا به حال ۶۴۲ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه ۳۳۹ میلیارد تومان از این میزان به صورت نقدی تخصیص پیدا کرده است، افزود: پروژه سد «کمندان» در حال حاضر آماده افتتاح است و تمام تملک دریاچه سد انجام شده، تنها یک مورد مانده که باید تملک شود که در صورت تملک، می‌توانیم سد را آبگیری کنیم.

حسن نژاد، بیان داشت: در صورت آبگیری از سد می‌توانیم ۲۸ میلیون متر مکعب ذخیره آب داشته باشیم، امسال تابستان حدود ۱۴ میلیون متر مکعب آب این سد را به کشاورزی اختصاص دادیم و بیشترین بهره وری را در کشاورزی منطقه داشتیم.

با انسداد چاه‌های غیر مجاز ۹.۵ میلیون متر مکعب به آب سد «ماربره» تخصیص یافت

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سد «ماربره»، گفت: با انسداد چاه‌های غیر مجاز، امسال توانستیم ۹.۵ میلیون متر مکعب را به تخصیص آب سد «ماربره» اضافه کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با تاکید بر اینکه این سد تأمین کننده آب شهرستان دورود خواهد بود، تصریح کرد: سد «کمندان» آماده است و منتظریم که آن را در سفر رئیس جمهور افتتاح کنیم.

حسن نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آبگیری سد «تاج امیر» طی امسال، گفت: الان شبکه یک این سد به اتمام رسیده و تا پایان سال نیز شبکه پایاب سد «تاج امیر» به بهره برداری خواهد رسید و جهاد کشاورزی باید شبکه‌های سه و چهار آن را اجرا کند.

آخرین خبرها از «معشوره» و «آبسرده»

وی همچنین به سد «عالی محمود» اشاره کرد و گفت: این سد پیشرفت خیلی خوبی داشته است، سد «معشوره» هم علیرغم اینکه یکی دو ماه کارگاه آن تعطیل شد، اما پیمانکار جدید ۴۰۰ میلیارد تومان ظرف دو ماه گذشته در آن کار کرده است، دنبال منابع از محل ماده ۵۶ نیز برای آن هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به سد «آبسرده» نیز، بیان داشت: با توجه به اینکه قرارداد این پروژه قدیمی بود، الان تشخیص داده شد که می‌شود با یک پیمانکار دیگر می‌شود در قالب همین قرارداد کار کرد، ظرف چند روز آینده باید فراخوان این پروژه زده خواهد شد.

حسن نژاد، بیان داشت: فراخوان سد «زیبامحمد» را زده ایم و الان در سایت شرکت هست، در پایان این ماه این پیمانکار پروژه مشخص می‌شود. از دو نماینده شهر خرم آباد که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات در اختیار خود به این پروژه اختصاص دادند تشکر می‌کنم.

وی از اختصاص ۵۰ میلیارد اعتبار برای سد «عالی محمود» الیگودرز از سوی نماینده و اختصاص ۶۸ میلیارد تومان برای طرح «جایدر» از سوی نماینده شهرستان پلدختر خبر داد.