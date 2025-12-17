  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

داعش در سوریه؛ «به زودی برمی‌گردیم!»

پخش پیام‌های داعش در محله‌های ادلب بیانگر آن است که بعد از براندازی نظام بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن رژیم جولانی این تشکیلات تروریستی مجدداً احیا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که صبح امروز نوشته‌هایی متعلق به تشکیلات تروریستی داعش در محله‌های ادلب و اطراف آن پراکنده شده بود مبنی بر اینکه فعالیت‌های این تشکیلات مجدداً از سر گرفته می‌شود.

شهر ادلب و حومه آن بعد از مشاهده این نوشته‌ها و تهدیدات داعش مبنی بر بازگشت به منطقه در حالت ترس و وحشت به سر می‌برد چرا که رژیم جولانی نیز از زمان به قدرت رسیدن در سوریه و براندازی نظام بشار اسد نتوانسته است امنیت را در این کشور محقق سازد و حتی فراتر از آن، درگیری‌های مسلحانه میان عناصر وابسته به این رژیم در مناطق مختلف تشدید شده است.

در یکی از این نوشته‌ها آمده است: داعش به زودی برمی گردد.

پیشتر نیز شعارهایی بر روی دیوارهای مدارس در منطقه محکان و شهر القوریه در شرق دیرالزور مبنی بر حمایت از داعش نوشته شده بود.

    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      0 1
      پاسخ
      اینها زیر خاک عراق زندگی می‌کنند اول طمعشان همون عراق بعد سوریه اما حریف سوریه نمیشن اسراایل آمریکا پشتشن

