به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که صبح امروز نوشته‌هایی متعلق به تشکیلات تروریستی داعش در محله‌های ادلب و اطراف آن پراکنده شده بود مبنی بر اینکه فعالیت‌های این تشکیلات مجدداً از سر گرفته می‌شود.

شهر ادلب و حومه آن بعد از مشاهده این نوشته‌ها و تهدیدات داعش مبنی بر بازگشت به منطقه در حالت ترس و وحشت به سر می‌برد چرا که رژیم جولانی نیز از زمان به قدرت رسیدن در سوریه و براندازی نظام بشار اسد نتوانسته است امنیت را در این کشور محقق سازد و حتی فراتر از آن، درگیری‌های مسلحانه میان عناصر وابسته به این رژیم در مناطق مختلف تشدید شده است.

در یکی از این نوشته‌ها آمده است: داعش به زودی برمی گردد.

پیشتر نیز شعارهایی بر روی دیوارهای مدارس در منطقه محکان و شهر القوریه در شرق دیرالزور مبنی بر حمایت از داعش نوشته شده بود.