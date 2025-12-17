حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحرکات اخیر برخی چهره‌ها در خصوص اعتبارات فرهنگی کشور اظهار کرد: اخیراً شاهد بودیم عده‌ای تحت عنوان اساتید دانشگاه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار کاهش بودجه‌های فرهنگی شده‌اند، اقدامی که به نظر می‌رسد از سر بی‌اطلاعی نسبت به واقعیت‌های بودجه‌ای و نیازهای زیربنایی جامعه صورت گرفته است.



وی با ابراز تعجب از محتوای این نامه و رویکرد نویسندگان آن افزود: این پرسش جدی مطرح است که مگر کشور در حال حاضر با تورم بودجه‌های فرهنگی مواجه است که این آقایان بر کاهش آن اصرار می‌ورزند؟ متأسفانه به نظر می‌رسد این افراد نه‌تنها از وضعیت واقعی اعتبارات فرهنگی بی‌خبرند، بلکه نسبت به سایر چالش‌ها و اولویت‌های حیاتی کشور نیز دیدگاه جامع و دقیقی ندارند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تبیین پیوستگی نیازهای مادی و معنوی جامعه خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که مردم عزیز ما در شرایط کنونی به مسکن، سلامت، کادر درمان، زیرساخت‌های جاده‌ای، معیشت و وسایل نقلیه نیاز مبرم دارند، اما باید توجه داشت که انسان موجودی تک‌بعدی نیست و در کنار تمام این ضرورت‌های زیستی، نیازهای فرهنگی و روحی نیز از اهمیت والایی برخوردار است.



وی در ادامه به تعریف عملیاتی فرهنگ گفت: باید از کسانی که نسبت به واژه فرهنگ حساسیت منفی دارند پرسید که آیا ساخت یک بوستان برای تفریح خانواده‌ها یا ایجاد پیست دوچرخه‌سواری برای سلامت جوانان، اقدامی فرهنگی محسوب می‌شود یا خیر؟ متأسفانه برخی حسگرها تنها زمانی که نام فرهنگ به میان می‌آید در جهت منفی فعال می‌شوند، در حالی که بسیاری از زیرساخت‌های رفاهی و اجتماعی، هویت فرهنگی دارند.



ذوالنوری با تأکید بر مسئولیت حاکمیت در قبال تعالی جامعه تصریح کرد: در یک نظام اسلامی، دولت و حاکمیت نمی‌توانند نسبت به نیازهای فکری و معنوی مردم بی‌تفاوت باشند، چرا که هدایت و تعالی فرهنگی بخشی از وظایف ذاتی دستگاه‌های مسئول است.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت بازنگری در دیدگاه‌های تک‌بعدی تأکید کرد و افزود: شایسته است این اساتید و نخبگان مداقه بیشتری در تنوع نیازهای جامعه داشته باشند و بدانند که توسعه متوازن، تنها با دیدن تمامی ابعاد زندگی مردم، اعم از مادی و فرهنگی، محقق خواهد شد و حذف یا تضعیف بخش فرهنگ، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اجتماع وارد می‌کند.



وی ابراز کرد: تقلیل دادن مشکلات کشور به بودجه‌های فرهنگی را آدرسی غلط و ناشی از عدم شناخت دقیق واقعیت‌های اجرایی دانست.