بارندگی شدید و افت دما در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۱۶ هواشناسی مازندران، سامانه بارشی از بعدازظهر روز سه‌شنبه وارد استان شده و تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ فعال خواهد بود.

بر پایه این گزارش، بارش متناوب باران که در برخی ساعات با رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ همراه است، به‌همراه وزش باد نسبتاً شدید موقتی و کاهش محسوس دما در سطح استان پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق مرتفع و محورهای کوهستانی، مه‌آلودگی هوا و بارش متناوب برف دور از انتظار نیست.

هواشناسی مازندران اعلام کرد: آبگرفتگی معابر شهری، افزایش حجم آب رودخانه‌ها و جاری شدن روان‌آب‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در تردد و احتمال ریزش سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی از جمله مخاطرات این سامانه جوی است. همچنین امکان وارد آمدن خسارت به سازه‌های کم‌مقاومت و سست‌بنیان وجود دارد.

در همین راستا، مدیریت بحران استان از شهروندان خواست نسبت به پاک‌سازی مسیرهای هدایت آب در سطح شهرها اقدام کرده و از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. همچنین پرهیز از سفرهای غیرضروری، احتیاط در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی و مجهز بودن خودروها به تجهیزات زمستانی مورد تأکید قرار گرفته است.

فعالان بخش کشاورزی از جمله گلخانه‌داران، باغداران و دامداران لازم است تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند و دستگاه‌های اجرایی و امدادی، به‌ویژه راهداری، برای مواجهه با بارش برف در محورهای کوهستانی در حالت آماده‌باش قرار گیرند.