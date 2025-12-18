نجات ۸ خودرو گرفتار در برف و یخبندان در کاشان

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در منطقه کاشان اظهار کرد: بارش برف طی ۴۸ ساعت گذشته در مناطق کوهستانی و ارتفاعات کاشان باعث مسدود شدن برخی از راه‌های مواصلاتی شهرستان کاشان شد که با اقدام سریع مأموران راهداری این مسیرها بازگشایی شد.

وی با اشاره به جاده قهرود به کامو ابراز کرد: این جاده هم اکنون هم دارای برف سنگین است و تردد در آن فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کاشان با اشاره به گرفتاری هشت خودرو با ۲۲ سرنشین در ۲۴ ساعت گذشته در برف و یخبندان در محورهای مواصلاتی کاشان تصریح کرد: با کمک مأموران راهداری این خودروها نجات و سرنشینان آن در مجموعه‌های از پیش تعیین شده اسکان داده شدند.

وی افزود: از شهروندان و هموطنان عزیز می‌خواهیم با توجه به پیش بینی بارش رحمت الهی تا جمعه، در صورت تمایل به تردد در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی حتماً از زنجیرچرخ استفاده کنند.