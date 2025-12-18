بارش برف در مناطق مختلف استان ایلام؛کندی تردد در تونل آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش برف در محور ایلام – سرابله، به‌ویژه در محدوده تونل آزادی، از شهروندان و رانندگان گرامی درخواست می‌شود از توقف و پارک وسایل نقلیه در حاشیه جاده‌ها و مسیرهای اصلی خودداری فرمایند، توقف خودرو در مسیرهای اصلی باعث ترافیک، انسداد جاده و اختلال در خدمات راهداری و امدادی می‌شود.

مرور در گردنه تونل آزادی با کندی انجام می‌شود، بنابراین از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت، استفاده از زنجیر چرخ الزامی است.

با رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری مردم عزیز در حفظ سلامت خود و دیگران و همچنین تسهیل انجام مأموریت‌های راهداری، موجب افزایش ایمنی مسیر خواهد شد.

پلیس راه استان ایلام نیز با صدور پیام ترافیکی به رانندگان هشدار می‌دهد که با توجه به برودت هوا وبارش برف در بعضی محورهای مواصلاتی، موارد زیر را رعایت کنند.

هنگام رانندگی در شرایط برفی و یخبندان، سرعت خود را کاهش دهید و فاصله ایمنی را رعایت کنید.

در صورت نیاز، به‌خصوص در جاده‌های کوهستانی و مناطق برف‌گیر، از زنجیر چرخ استفاده کنید.

چک کردن وسایل نقلیه: قبل از خروج از منزل، وضعیت سیستم‌های گرمایشی، برف‌پاک‌کن‌ها و لاستیک‌ها را بررسی کنید.

عدم استفاده از ترمز ناگهانی: از ترمز گرفتن ناگهانی پرهیز کنید و در صورت نیاز، به آرامی از ترمزهای خود استفاده کنید.

توجه به علائم راهنمایی و رانندگی: به تابلوها و علائم هشداردهنده توجه کنید و از مسیرهای امن‌تر استفاده کنید.

از تمامی رانندگان خواهشمندیم با احتیاط بیشتری در این روزها رانندگی کنند و به رعایت نکات ایمنی توجه ویژه‌ای داشته باشند. امنیت شما و دیگران در جاده‌ها، برای ما اولویت دارد.