محمدی: استفاده از زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی زنجان الزامی است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت تردد در محورهای کوهستانی استان گفت: تردد در این محورها با زنجیر چرخ انجام می‌شود و رانندگان هنگام عبور از مسیرهای کوهستانی حتماً تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌ها زنحان با بیان اینکه در سایر محورهای غیرکوهستانی نیز محدودیت‌هایی برای تردد وسایل نقلیه سنگین وجود دارد، افزود: در این محورها نیز استفاده از زنجیر چرخ در شرایط خاص توصیه می‌شود.

محمدی همچنین در خصوص وضعیت جوی محورهای استان تصریح کرد: در محور قزوین بارش برف گزارش شده و در برخی محورهای کوهستانی کولاک مقطعی وجود دارد، بنابراین رانندگان باید احتیاط کامل را در هنگام عبور از این مسیرها رعایت کنند.

وی در ادامه با اشاره به محورهای شهری استان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون هیچ‌گونه انسدادی در محورهای شهری و شریانی استان گزارش نشده و تردد به صورت روان انجام می‌شود.

محمدی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان در شرایط جوی نامساعد گفت: هموطنان می‌توانند برای کسب اطلاعات به‌روز ترافیکی و جوی محورهای استان، به سامانه‌های رسمی مرکز مدیریت راه‌ها مراجعه کنند.