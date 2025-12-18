به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا خسروی ظهر پنجشنبه در نهمین نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بخشی از مدارس شبانه روزی متوسطه دوم نظری در مناطق محروم فعالیت داشته و امکانات آموزشی مناسبی ندارند، اظهار کرد: در مجموع، ۲۸ مدرسه شبانه روزی دوم نظری در ۱۱ شهرستان و با حدود چهار هزار دانش‌آموز در حال فعالیت است.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۱۲ درصد مدارس متوسطه دوم نظری شبانه‌روزی است، ادامه داد: همچنین ۱۶ درصد کل دانش‌آموزان متوسطه دوم نظری در این مدارس شبانه‌روزی مشغول تحصیل هستند.

خسروی با بیان اینکه میزان جذب دانش‌آموزان شبانه‌روزی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، گفت: امسال در مقایسه با سال تحصیلی قبل بالغ بر ۲۰۰ دانش‌آموز بر ورودی این مدارس افزوده شد.

وی با تصریح اینکه ۶۱ درصد دانش‌آموزان مدارس شبانه روزی دختر و ۳۹ درصد پسر هستند، ادامه داد: از مجموع ۲۸ آموزشگاه، ۱۹ مدرسه شبانه‌روزی دخترانه و ۹ مدرسه پسرانه هستند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری یادآور شد: آمار کلی حکایت از میانگین معدل ۱۰.۲۸ دانش‌آموزان مدارس شبانه روزی دارد که ۲۸ صدم درصد از میانگین معدل کل دانش‌آموزان استان بالاتر است.

خسروی تصریح کرد: متأسفانه مدارس شبانه روزی مناطق محروم شرایط خوبی از لحاظ امکانات خوابگاهی ندارند و جیره مواد غذایی نیز امسال به همت بنیاد برکت تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سرانه پرداختی برای مدارس شبانه روزی افزایش یکسانی داشته است، افزود: بااینحال به علت گرانی و تورم، این مدارس در تأمین امکانات دچار مشکل هستند.

خسروی در پایان گفت: تجهیز خوابگاه‌های دانش‌آموزی با همت مسئولان استانی ضرورتی است که امیدواریم فرصت بازدید از این مدارس و اقدامات لازم مسئولان برای این مهم فراهم شود.