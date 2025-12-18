هوای خرمشهر در وضعیت قرمز؛ چهار شهر خوزستان در شرایط نارنجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در خرمشهر تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز به عدد ۱۵۹ میکروگرم بر مترمکعب رسید که نشاندهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههاست.
شاخص آلودگی در شهرهای آبادان ۱۴۰، اهواز ۱۱۱، دشتآزادگان ۱۱۶ و هویزه ۱۱۱ گزارش شده که همگی در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند. در این شرایط توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل، شاخص هوا در شهرهای اندیمشک، بهبهان، شادگان، شوش، ماهشهر و مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول ارزیابی شده و هوای ایذه، دزفول، رامهرمز و هندیجان پاک گزارش شده است.
