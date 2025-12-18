  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

هوای خرمشهر در وضعیت قرمز؛ چهار شهر خوزستان در شرایط نارنجی هستند

اهواز – صبح امروز پنج‌شنبه، هوای خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم و هوای آبادان، اهواز، دشت‌آزادگان و هویزه در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در خرمشهر تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز به عدد ۱۵۹ میکروگرم بر مترمکعب رسید که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌هاست.

شاخص آلودگی در شهرهای آبادان ۱۴۰، اهواز ۱۱۱، دشت‌آزادگان ۱۱۶ و هویزه ۱۱۱ گزارش شده که همگی در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. در این شرایط توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، شاخص هوا در شهرهای اندیمشک، بهبهان، شادگان، شوش، ماهشهر و مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول ارزیابی شده و هوای ایذه، دزفول، رامهرمز و هندیجان پاک گزارش شده است.

