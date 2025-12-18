محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تشدید بارش‌های برف و احتمال بروز کولاک و کاهش دید در جاده‌های شهرستان فارسان، تمامی تیم‌های امدادی این شهرستان در حالت آماده‌باش مستقر شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فارسان، با تأکید بر لزوم آمادگی برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو، اعلام کرد: «تیم‌های امداد و نجات با تجهیزات کامل، در پایگاه امدادی و مسیرهای مواصلاتی مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای در محورها، به‌ویژه جاده‌های کوهستانی و مناطق صعب‌العبور، در کمترین زمان ممکن عملیات امداد و نجات را آغاز کنند.

وی از رانندگان و مسافران درخواست کرد تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت لزوم سفر، حتماً اطلاعات جوی و وضعیت راه‌ها را از مراجع مربوطه استعلام کرده و مجهز به زنجیر چرخ، لباس گرم، آب و مواد غذایی باشند.

اسدی بیان داشت: هشدار نارنجی هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری امروز و فردا را در برمی‌گیرد و احتمال اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای مرتفع و یخ‌زده وجود دارد.

وی اذعان داشت: هلال‌احمر استان همچنین از تماس‌گیرندگان خواسته در صورت مواجهه با شرایط اضطراری، تنها با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.