امدادرسانی به ۹۵ مسافر گرفتار در برف و کولاک محور شاهرود-گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: در پی صدور هشدارهای هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی در استان بعد از ظهر امروز گزارش در راه ماندگی به مرکز کنترل هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان ادامه داد: این حادثه در منطقهای پس از سرعلیآباد و در پیچ اول توسکستان رخ داده بود. یک تیم سهنفره امدادی از پایگاه چهارباغ با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
وی اظهار کرد: در این عملیات، تعداد ۲۵ دستگاه خودروی شخصی که در برف و کولاک گرفتار شده بودند، رهاسازی و به مجموع ۹۵ سرنشین آنها امدادرسانی ارائه شد.
سلیمی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم شرایط نامساعد جوی، تمامی تیمهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلالاحمر استان گلستان در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی هرگونه حادثه احتمالی باشند.
مدیرعامل هلالاحمر گلستان به مسافران توصیه کرد از تردد غیرضروری در جادههای کوهستانی استان خودداری کنند.
