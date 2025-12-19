تولد میان برف و کولاک؛ نجات مادر و نوزاد در مسیرهای مسدود دهنو

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: صبح امروز، طی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلالاحمر استان، گزارشی مبنی بر نزدیک شدن زمان زایمان یک مادر باردار در روستای دهنو و مسدود بودن مسیر دسترسی به این روستا به دلیل بارش شدید برف و کولاک دریافت شد.
وی افزود: به علت انسداد راه و عدم امکان دسترسی نیروهای اورژانس به روستا، تیم امداد و نجات پایگاه بینشهری فجر (یادمان شهید رضوی) شهرستان فرخشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شد و با همکاری عوامل اورژانس، عملیات امدادرسانی آغاز گردید.
طاهری ادامه داد: پیش از رسیدن نیروهای امدادی، خواهر این مادر باردار با راهنمایی تلفنی مرکز اورژانس، زایمان را انجام داده بود و پس از حضور تیمهای هلالاحمر و اورژانس در محل، اقدامات تخصصی از جمله تخلیه جفت، کنترل و قطع بند ناف، اکسیژنتراپی، سرمتراپی و کنترل خونریزی انجام شد.
وی تصریح کرد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مادر و نوزاد تازهمتولد شده توسط خودروی کمکدار جمعیت هلالاحمر به مرکز درمانی بیمارستان بروجن منتقل و برای ادامه مراقبتهای لازم تحویل کادر درمان شدند.
طاهری خاطرنشان کرد: این عملیات که از ساعت ۶:۲۷ آغاز شد، در ساعت ۱۰:۳۷ با انتقال ایمن مادر و نوزاد به پایان رسید و خوشبختانه حال عمومی هر دو رضایتبخش گزارش شده است.
