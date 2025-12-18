به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی صبح پنجشنبه در دیدار رئیس جمهور با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی خواستار توجه ویژه دولت به ظرفیتهای معدنی و زیرساختهای توسعه در این استان شد و افزود: این استان با حدود یک درصد جمعیت کشور، نزدیک به ۹ درصد از ذخایر معدنی ایران را در خود جای داده است، اما مطابق آمار سامانه رفاه، حدود ۸۴ درصد مردم استان در دهکهای اول تا سوم درآمدی قرار دارند، این سوال جدی برای مردم وجود دارد که چرا با چنین ظرفیت عظیمی، وضعیت معیشتی همچنان نابسامان است.
وی با تأکید بر لزوم عمل معادن به مسئولیتهای اجتماعی افزود: متأسفانه بسیاری از واحدهای معدنی مستقر در استان، مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به جامعه محلی انجام نمیدهند و لازم است سازوکار مشخصی برای اعمال این مسئولیتها تعریف شود تا منافع مردم نیز از فعالیتهای معدنی بهرهمند گردد.
نخعی همچنین خواستار تمرکز حسابهای بانکی شرکتهای معدنی در داخل استان شد و گفت: انتقال حسابهای بانکی معادن به استان میتواند در ارتقای توان تسهیلاتدهی بانکهای محلی و رونق اقتصادی مناطق اثرگذار باشد.
سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن اختصاص یابد
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: از سازمان برنامه و بودجه نیز خواستاریم تا سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را در زمان مقرر و بهصورت کامل به استان اختصاص دهد.
وی یکی از محورهای مهم سخنان خود را موضوع فرآوری مواد معدنی در داخل استان عنوان کرد و گفت: لازم است فرآوری در داخل استان انجام گیرد تا اشتغال و ارزش افزوده بیشتری نصیب مردم شود، بنابراین باید در این زمینه باید مشوقهایی مانند تسهیلات و امان واردات ماشینآلات برای واحدهای فرآوری در نظر گرفته شود و اختیارات لازم به استاندار محترم استان داده شود.
نخعی ضعف زیرساختها را یکی از موانع اصلی توسعه استان دانست و بیان داشت: مشکلات زیرساختی در حوزه آب، انرژی و حملونقل مانع بزرگ توسعه اقتصادی استان است.
خراسان جنوبی فاقد آزادراه
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس ادامه داد: ضمن تشکر از دولت برای اجرای فاز دوم خط انتقال گاز، باید عملیات خط انتقال فرآوردههای نفتی از کرمان به بیرجند که مصوبه شورای اقتصاد را دارد، سرعت یابد.
وی ادامه داد: استان خراسان جنوبی هنوز فاقد حتی یک کیلومتر آزادراه است و بسیاری از جادههای اصلی آن دوطرفهاند و در مسیر کریدورهای مهم ملی قرار دارند و این مسئله موجب حوادث متعدد و تلفات انسانی شده و باید دوگانهسازی مسیرها در اولویت قرار گیرد.
نخعی همچنین به اهمیت راهآهن شرق کشور اشاره کرد و گفت: راهآهن چابهار – زاهدان – بیرجند – خراسان رضوی یکی از شریانهای اصلی حملونقل کشور است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس اظهار داشت: متأسفانه به نظر میرسد که بخش مربوط به خراسان جنوبی از اولویت سازمان برنامه خارج شده است و اگر این مسیر تا بیرجند تکمیل نشود، کارایی اقتصادی خط چابهار – زاهدان نیز کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفتهشده برای این پروژه کافی نیست، افزود: از دولت خواستاریم تا اعتبارات راهآهن استان را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
نخعی سند توسعه شهرستانهای نهبندان و سربیشه اشاره کرد و گفت: این سند از دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری به نهبندان در سال ۱۳۷۸ است و در دولت گذشته بازنگری شده، اما هنوز بهطور عملیاتی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: درخواست دارم این سند با بازنگری جدید مجدداً ابلاغ و اجرا شود تا به ارتقای اقتصادی و افزایش اعتبارات استان کمک کند.
نخعی ضمن تشکر از رئیسجمهور برای حضور در استان، تاکید کرد: اقدامات دولت در حوزه گازرسانی و توجه به توسعه شرق کشور قابل تقدیر است، اما لازم است در بخشهای معدن، زیرساخت، راهآهن و توسعه منطقهای اقدامات جدیتر و مؤثرتری انجام شود.
نظر شما