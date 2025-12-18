به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامه زر صبح پنج شنبه در نشست رئیس جمهور با فعالان اقتصادی در بیرجند بیان کرد: خراسان جنوبی از نظر زیرساخت‌های در زمینه راه‌های ارتباطی وضعیت ضعیفی را دارد و این در حالی است که استان‌های دیگر از راه‌های خراسان جنوبی برای ورود کالاها از مرز ماهیرود به داخل کشور استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: یک سوم صادرات کشور از نظر ارزشی و ۵۰ درصد صادرات از نظر وزنی از طریق این استان از مرز ماهیرود انجام می‌شود که برای افزایش آن نیاز به اعتبار برای تقویت راه‌های استان با توجه به نقش کریدورهای موجود در استان در این خصوص داریم.

خامه زر تصریح کرد: سالانه سه میلیارد دلار افغانستان از کالاهای ما خریده و ۶۰۰ قلم از کالاهای ما به افغانستان صادر شده و در این مدت ۲.۵ تا سه میلیارد دلار صادرات به افغانستان داشته‌ایم، اما در سال‌های گذشته هیچ گاه واردات ما به ۱۰۰ میلیون دلار نرسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند گفت: بستر بسیار خوبی در افغانستان با توجه به آب و نیروی کار موجود در این کشور برای کشت فرا سرزمینی وجود دارد که مقررات موجود به ما در این زمینه اجازه نمی‌دهد.

خامه زر با بیان اینکه با تلاش‌های استاندار پروژه ۱۷ ساله جاده ماهیرود به فراه به چرخه کار بر گشته است، افزود: با بهره گیری از کشت فرا سرزمینی، بخشی از نیاز کشور از این طریق با هدف تأمین مواد غذایی کشور تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در دو دهه گذشته فعالان اقتصادی کشور همواره درگیر تعهدات ارزی بوده‌اند، یادآور شد: این وضعیت نتیجه کارهای غیر کارشناسی بانک مرکزی است که سبب شده از سال ۱۳۹۹ تراز ما در این خصوص منفی شود و این موضوع سبب کاهش آمار ما شده و با کمبود ارز مواجه هستیم.

خامه زر تاکید کرد: برای حل این مشکل در خواست تغییر تیم مورد نظر در بانک مرکزی را که تصمیمات غیر کارشناسانه می‌گیرند، را داریم.