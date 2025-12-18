به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رئیس‌جمهور با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خراسان جنوبی طی صبح پنج شنبه، طرح حفظ و ارتقای امنیت غذایی از طریق کمک به تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید و قرمز امضا شد. این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید، توسعه صنایع وابسته و بهبود کیفیت محصولات دامی در استان اجرا می‌شود.

همچنین در همین دیدار، طرح احداث کارخانه جدید تولید تایرهای سنگین با مشارکت بخش خصوصی و با هدف تقویت صنعت خودروسازی و حمل‌ونقل کشور به امضا رسید.

از دیگر دستاوردهای این سفر، افتتاح تصویری واحد تولید شمش فولاد قائنات در شهرستان قائنات و افتتاح تصویری کارخانه فرآوری معدن طلای هیرد بود که با بهره‌برداری از آنها، زمینه اشتغال صدها نفر و افزایش توان تولید فولاد در شرق کشور فراهم خواهد شد.

این طرح‌ها به عنوان نخستین رهاورد سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه به بیرجند و شهرستان‌های استان، گام مهمی در مسیر توسعه اقتصادی و تقویت زنجیره‌های تولید ملی محسوب می‌شوند.