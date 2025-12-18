خدادادی: ‌محور شهمیرزاد- فولاد محله- کیاسر بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی صبح پنجشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی شهرستان مهدیشهر از بازگشایی محور شهمیرزاد- فولاد محله- کیاسر خبر داد و اظهار داشت: این محور به دلیل بارش برف و یخبندان از شب گذشته مسدود اعلام شده بود.

وی از تداوم عملیات برف روبی و نمک پاشی در سطح محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: کارکنان راهداری به صورت آماده باش برای مقابله با بحران هستند.

فرماندار مهدیشهر با تاکید بر اینکه اقدامات لازم در ستاد مدیریت بحران شهرستان اندیشیده شده است، اظهار کرد: عوامل امدادی در صحنه حضور داشته و مراکز اسکان اضطراری پیش بینی شده است.

خدادادی به داشتن وسایل و تجهیزات ایمنی زمستانه خودروها تاکید کرد و گفت: زنجیر چرخ و سوخت کافی می‌تواند در مواقع بحرانی بسیار نقش حیاتی ایفا کند.

وی افزود: سفر در چنین شرایط جوی آب و هوایی توصیه نمی‌شود و در صورت نداشتن الزام به سفر به مسافران توصیه داریم تا از تردد در این محورها تا بهبود وضعیت آب و هوایی به طور جد خودداری کنند.