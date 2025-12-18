  1. استانها
حسینی: مردم به مهدیشهر سفر نکنند

مهدیشهر- فرمانده انتظامی مهدیشهر از مردم درخواست کرد که به دلیل بارش برف شدید و کولاک و همچنین سرمای شدید هوا سفر غیرضروری به این شهرستان نداشته باشند.

سرهنگ سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف و کولاک در مهدیشهر خبر داد و ابراز کرد: بارش برف و بوران آنقدر شدید بود که شب گذشته مسیرهای مواصلاتی مانند شهمیرزاد - فولاد محله و سپس کیاسر مسدود شد.

وی با بیان اینکه به دلیل بارش برف تردد در مسیر شهمیرزاد به فولاد محله امکان پذیر نیست، تاکید کرد: عوامل امدادی در حال بازگشایی مسیر هستند اما حتی با باز شدن مسیر بازهم مردم از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی این شهرستان پرهیز کنند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر اعلام کرد: از مردم درخواست می‌شود با توجه به هشدارهای هواشناسی و اعلام وضعیت نارنجی در جاده‌های استان در این چند روز از مسافرت غیر ضروری بپرهیزند

حسینی با بیان اینکه شامگاه گذشته عوامل امدادی و انتظامی و راهداری به کمک در راه ماندگان در محور رودبارک رفتند، تاکید کرد: خوشبختانه این افراد به موقع امداد رسانی شدند اما امکان تردد در این جاده ممکن نیست.

وی با بیان اینکه بارش برف و بوران در مسیرهای مواصلاتی مهدیشهر بسیار زیاد است، تاکید کرد: علیرغم یخبندان شدید همه نیروهای پلیس راه و امدادی در مهدیشهر در حال تلاش برای بازگشایی مسیرها هستند.

به گزارش مهر، محور مواصلاتی کیاسر دامغان هم بر اثر بارش برف و کولاک شدید و همچنین کاهش دید از سمت استان مازندران فعلاً مسدود است.

