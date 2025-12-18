  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

شائینی: وقوع قتل جوان ۲۵ ساله در شاهرود؛ ۴ متهم دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از وقوع قتل جوان ۲۵ ساله شاهرودی خبر داد و گفت: متهم اصلی به همراه سه همدست وی در این ماجرا دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: شب گذشته وقوع نزاع و درگیری یکی از محلات شاهرود به اطلاع پلیس رسید.

وی ادامه داد: با حضور پلیس عوامل درگیری با چاقو متواری و جوان ۲۵ ساله مجروح توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شاهرود از فوت این جوان در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده خبر داد و ادامه داد: تلاش پلیس برای مضنون‌های پرونده به سرعت آغاز شد.

شائینی از دستگیری متهم اصلی پرونده طی سه ساعت از گذشت ماجرا خبر داد و تصریح کرد: متهم به انجام این قتل با همدستی سه نفر اعتراف کرده است.

وی از دستگیری عوامل درگیری خبر داد و افزود: متهم انگیزه خود را از انجام قتل خصومت شخصی با مقتول اعلام کرده است.

