شائینی: وقوع قتل جوان ۲۵ ساله در شاهرود؛ ۴ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود، اظهار داشت: شب گذشته وقوع نزاع و درگیری یکی از محلات شاهرود به اطلاع پلیس رسید.

وی ادامه داد: با حضور پلیس عوامل درگیری با چاقو متواری و جوان ۲۵ ساله مجروح توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شاهرود از فوت این جوان در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده خبر داد و ادامه داد: تلاش پلیس برای مضنون‌های پرونده به سرعت آغاز شد.

شائینی از دستگیری متهم اصلی پرونده طی سه ساعت از گذشت ماجرا خبر داد و تصریح کرد: متهم به انجام این قتل با همدستی سه نفر اعتراف کرده است.

وی از دستگیری عوامل درگیری خبر داد و افزود: متهم انگیزه خود را از انجام قتل خصومت شخصی با مقتول اعلام کرده است.