علی اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته، مجموع بارش ثبتشده در ایستگاه هواشناسی کاشمر به ۴۱.۵ میلیمتر رسیده است.
رئیس اداره هواشناسی کاشمر افزود: میزان بارشها در سایر ایستگاهها عمدتاً مربوط به ۲۴ ساعت گذشته بوده که در برخی نقاط با ثبت برف همراه بوده است.
وی با اشاره به آمار ایستگاههای اطراف گفت: در ایستگاه خلیلآباد طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است و همچنین ایستگاه کوهسرخ ۱۴ میلیمتر بارش باران و ۵ سانتیمتر برف را به ثبت رسانده است.
اصغرزاده ادامه داد: در ایستگاه اکبرآباد کوهسرخ ۱۰ میلیمتر بارش باران و حدود ۷ سانتیمتر برف ثبت شده و ایستگاه تنورجه کوهسرخ نیز با ۲۱.۵ میلیمتر بارندگی و ۱۳ سانتیمتر برف، از جمله نقاط با بارش قابل توجه بوده است.
رئیس اداره هواشناسی کاشمر گفت: در ایستگاه قوچپلنگ نیز ۲۴ میلیمتر بارش و ایستگاه مهدیآباد در منطقه خلیلآباد ۱۷.۵ میلیمتر بارندگی را طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت کردهاند.
وی با بیان اینکه این سامانه بارشی فراتر از پیشبینیها عمل کرده است، تصریح کرد: بهرغم حجم مناسب بارشها، کسری منابع آبی همچنان پابرجاست، اما این بارندگیها نویدبخش بهبود نسبی شرایط است.
اصغرزاده با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی روزهای آینده گفت: امروز شرایط جوی نسبتاً پایدار و آرام است، اما از امشب تا فردا و روز شنبه با ورود سامانه سرد، در مناطق کوهستانی عمدتاً بارش برف خواهیم داشت و امیدواریم شاهد بارش برف مناسبی در منطقه باشیم.
