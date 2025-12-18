ورود سامانه بارشی جدید به خراسان رضوی؛دمای هوا به شدت کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقان پور اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشزا، بارشها به تناوب تا روز یکشنبه در سطح استان ادامه دارد، امروز مقداری از شدت بارشها کاسته خواهد شد، اما به صورت پراکنده خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: نقشههای هواشناسی نشان میدهد بارشها قبل از روز جمعه هفته جاری از جنوب خراسان رضوی آغاز شده و تا شنبه شب ادامه دارد که عمدتاً به صورت برف خواهد بود.
وی اظهار کرد: بارشهای هفته آتی، شهرهای شمالی خراسان رضوی را در برمی گیرد و به دلیل کاهش شدید دما بارشها به صورت برف خواهد بود و دما در مشهد به پنج درجه زیر صفر و در مناطق کوهستانی ۱۰ درجه زیر صفر خواهد رسید.
دهقان پور گفت: با بررسی دادههای آماری ایستگاههای هواشناسی بیشترین بارش برف در خراسان رضوی برای شهرستان فریمان به ارتفاع ۱۸ سانتی متر در شب گذشته ثبت شده است.
مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: با ورود سامانه ناپایدار جوی بیشترین میزان بارش برف با ۱۸ سانتیمتر در فریمان ثبت شده است و پس از فریمان شهرستانهای مشهد، گلمکان، چناران، تربت حیدریه و کلات بیشترین بارش برف ثبت شده را داشته است.
وی اظهار کرد: روز گذشته بارندگیهای پراکنده ای در سطح استان انجام شده به گونهای که تایباد با ۴۹ میلی متر، تربت حیدریه با ۴۶ میلی متر، سرخس ۳۹ میلی متر، تربت جام با ۳۵ میلی متر، مشهد با ۳۴ میلی متر، بردسکن با ۳۰ میلی مترو فریمان با ۲۴ میلی متر بیشترین بارندگی را ثبت کردند.
