به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت منطقه امامزاده ابراهیم (ع) شفت اظهار کرد: موضوع این منطقه به‌گونه‌ای بود که حتی مسئولان کشوری نیز نسبت به شرایط موجود ابراز نگرانی می‌کردند. در همان ساعات ابتدایی آتش‌سوزی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به‌صورت مستقیم پیگیر وضعیت مردم و اقدامات انجام شده بود.

وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها با درک شرایط خاص منطقه، از بخش قابل توجهی از انتظارات و مطالبات قانونی خود گذشتند؛ از جمله نظام مهندسی که تمامی هزینه‌های خود را به صفر رساند و هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرد. همچنین دهیاری با وجود محدودیت شدید منابع و درآمدهای حداقلی، همکاری گسترده‌ای داشتند و با وجود مشکلات قانونی، هزینه‌ها را به حداقل ممکن رساندند.

مدیرکل مدیریت بحران با قدردانی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بنیاد مسکن در حوزه آواربرداری و سایر اقدامات عمرانی، تاکنون بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان هزینه کرده که هنوز پرداختی در این خصوص انجام نشده و لازم است تعهدات ما در این زمینه هرچه سریع‌تر اجرایی شود. علاوه بر این، یک شرکت بیمه گذار نیز حدود ۳۴.۵ میلیارد تومان تعهد را پذیرفته که اقدامی قابل تقدیر است.

تأکید بر نقش بانک‌ها در عبور مردم از شرایط سخت

ویشکایی با تأکید بر نقش بانک‌ها در عبور مردم از شرایط سخت گفت: انتظار می‌رود مدیران بانک‌ها با تصمیمات حمایتی، به‌ویژه در حوزه آزادسازی اقساط و اعطای تسهیلات، زمینه بازگشت مردم به زندگی عادی و تأمین حداقل معیشت آنان را فراهم کنند تا خانوارها بتوانند در ماه‌های پیش‌رو و ایام عید، بخشی از نیازهای اقتصادی خود را جبران کنند.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: دیدار چهره به چهره با خانواده‌ها، به ویژه سالمندان و اقشار کم‌برخوردار، نشان می‌دهد که سرمایه بسیاری از این خانوارهای روستایی، تنها چند رأس دام و حداقل دارایی معیشتی است و هرگونه تأخیر در حمایت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به زندگی آنان وارد می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران در ادامه به حادثه رانش زمین در روستای شیله وشت تالش اشاره کرد و گفت: در این حادثه ۲۴ خانوار ناچار به تخلیه منازل خود شدند در ماه مبارک رمضان، با حضور میدانی و همدلی با مردم منطقه، تلاش کردیم در کنار انجام وظیفه اداری، مسئولیت انسانی و اجتماعی خود را نیز ادا کنیم.

ویشکایی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی این فرصت را در اختیار ما قرار داده تا از جایگاه مسئولیت، در خدمت مردم باشیم و امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها و همراهی بانک‌ها برای کاهش آلام مردم منطقه آسیب‌دیده است.

ارائه تسهیلات به مردم و رفع موانع قانونی حائز اهمیت است

وی با بیان اینکه حضور مدیران و کارشناسان در این جلسات باعث بهره‌مندی از تجربه و تخصص آنها می‌شود، افزود: قرار نیست هرگونه مشکل یا بی‌نظمی در منطقه باعث توقف اقدامات شود، بلکه هدف جمع‌بندی نهایی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بازسازی است.

ویشکایی به پرونده‌های ۱۱ خانوار که امکان جاگذاری آنها وجود ندارد اشاره کرد و گفت: این موضوع در جلسه‌ای دیگر شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا راهکار مناسب برای ساخت سازه‌های موقت و تأمین زمین برای واحدهای مسکونی و تجاری ارائه شود.

مدیرکل مدیریت بحران با تاکید بر اهمیت ارائه تسهیلات به مردم و رفع موانع قانونی، افزود: با همکاری کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی، زمین برای واحدهای مسکونی و سازه‌های موقت برای فعالیت‌های تجاری فراهم خواهد شد تا روند بازسازی تسریع شود.

ویشکایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی و استفاده از تخصص مسئولان، مشکلات مردم روستاهای آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر برطرف شود و روند بازسازی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

‌