به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش متوسطه در راستای اجرای بند «پ» ماده ۹۰ از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تقویت مدارس دولتی و توسعه مدارس شبانه روزی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار، شرایط پذیرش دانش‌آموزان در مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

در متن این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای بند «پ» ماده ۹۰» از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تقویت مدارس دولتی و توسعه مدارس شبانه روزی به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار همچنین تحقق و گسترش عدالت آموزشی و تربیتی و با توجه به مصوبه اتاق وضعیت به شماره ۷۱۰۲۹۷۳۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ و مصوبه جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران کل استان‌ها به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ و ۱۴۰۵/۰۳/۲۳) مقرر می شود؛ از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه ثبت نام دانش آموزان جدید ورودی پایه هفتم را صرفاً بر اساس شرایط عمومی و محدوده جغرافیایی بدون دریافت شهریه همانند سایر مدارس دولتی، مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعمل ثبت نام انجام دهند.

ضمناً تعیین هرگونه شرط اعم از برگزاری آزمون انجام مصاحبه یا اعطای امتیاز ویژه برای پذیرش دانش آموزان در این مدارس موضوعیت نخواهد داشت.

همچنین به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت فضاهای آموزشی موجود و حمایت از دانش آموزان مناطق روستایی و کم برخوردار، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها می توانند بر اساس نیازسنجی و شرایط منطقه، پیشنهاد تغییر ماهیت تعدادی از این مدارس را به مدارس شبانه روزی، برای بررسی و تصویب در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ارائه کنند.