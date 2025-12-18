به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدجعفر ساداتی اظهار کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با همکاری پلیس شهرستان قائم‌شهر، در عملیاتی موفق به کشف مقدار قابل توجهی مواد مخدر شیشه از یک متهم شدند که قصد انتقال آن را داشت.

وی افزود: این متهم برای فرار از قانون، به مأموران پلیس پیشنهاد رشوه داد و در این راستا، دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و پژو پارس به همراه ۱۳ گرم طلا، در مجموع به ارزش ۱۱ میلیارد ریال، به عنوان رشوه پیشنهاد شد که مأموران پلیس بدون هیچ‌گونه تردیدی این اقدام را رد کرده و موضوع را صورتجلسه کردند.

سرهنگ ساداتی ادامه داد: در این عملیات یک متهم دستگیر و یک کیلو و ۲۵۰ گرم مواد مخدر شیشه کشف شد، اما آنچه این پرونده را برجسته می‌کند، ایستادگی مأموران وظیفه‌شناس در برابر وسوسه مالی و صیانت از شأن و اعتبار پلیس است.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر اهمیت صداقت و امانت‌داری در ابعاد مادی و معنوی گفت: ترویج فرهنگ خودکنترلی، ارتقای سلامت اداری و الگوسازی رفتارهای شایسته از اولویت‌های پلیس است و به همین منظور از این مأموران امانت‌دار تقدیر به‌عمل خواهد آمد.