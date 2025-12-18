به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاتم نصری نژاد ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در گیلان اظهار کرد: این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۷ و ۲۸ ماه جاری با حضور بیش از ۵۰۰ نفر شرکت‌کننده در رشته‌های متنوع قرآنی، معارفی و خانوادگی در استان گیلان در حال برگزاری است

معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت انس نوجوانان و جوانان با قرآن کریم افزود: این مسابقات فرصتی است تا نسل‌های مختلف در فضای معنوی و فرهنگی استان گرد هم آیند و با قرآن و عترت اهل‌بیت علیهم‌السلام بیش از پیش مأنوس شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی موجب ارتقای سطح معرفتی و قرآنی خانواده‌ها و جامعه می‌شود افزود: این دوره از مسابقات در رشته‌های متنوعی برگزار شد؛ از جمله حفظ قرآن کریم در سطوح ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۵ و ۳ جز، قرائت ترتیل و تحقیق ویژه نوجوانان و بزرگسالان، و رشته‌های معارفی شامل مسبحات قرآن، ارائه ۱۱۴ ثانیه‌ای مفاهیم قرآن، تدریس برتر حفظ و روخوانی.

حجت‌الاسلام نصری نژاد تصریح کرد: رشته‌های تفسیری مانند تفسیر سوره جمعه، آثار مقام معظم رهبری، رساله و کتاب صراط در کنار بخش‌های گروهی و خانوادگی برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه است.