۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

برگزاری سی‌ و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در گیلان 

رشت- معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان از برگزاری سی‌ و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج با بیش از ۵۰۰ شرکت‌ کننده در رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاتم نصری نژاد ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در گیلان اظهار کرد: این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۷ و ۲۸ ماه جاری با حضور بیش از ۵۰۰ نفر شرکت‌کننده در رشته‌های متنوع قرآنی، معارفی و خانوادگی در استان گیلان در حال برگزاری است

معاون تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت انس نوجوانان و جوانان با قرآن کریم افزود: این مسابقات فرصتی است تا نسل‌های مختلف در فضای معنوی و فرهنگی استان گرد هم آیند و با قرآن و عترت اهل‌بیت علیهم‌السلام بیش از پیش مأنوس شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی موجب ارتقای سطح معرفتی و قرآنی خانواده‌ها و جامعه می‌شود افزود: این دوره از مسابقات در رشته‌های متنوعی برگزار شد؛ از جمله حفظ قرآن کریم در سطوح ۳۰، ۲۰، ۱۰، ۵ و ۳ جز، قرائت ترتیل و تحقیق ویژه نوجوانان و بزرگسالان، و رشته‌های معارفی شامل مسبحات قرآن، ارائه ۱۱۴ ثانیه‌ای مفاهیم قرآن، تدریس برتر حفظ و روخوانی.

حجت‌الاسلام نصری نژاد تصریح کرد: رشته‌های تفسیری مانند تفسیر سوره جمعه، آثار مقام معظم رهبری، رساله و کتاب صراط در کنار بخش‌های گروهی و خانوادگی برای نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه است.

