مجیدی: پیوند مدارس و مؤسسات کلید موفقیت نهضت قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجیدی ظهر پنجشنبه در سومین جلسه کارگروه تبلیغ و ترویج شورای توسعه قرآنی استان گلستان و ستاد اجرایی پنجمین جشنواره ملی «آواها و نغمات دینی آیات»، با قدردانی از همراهی مسئولان استانی اظهار کرد: آموزش‌وپرورش ظرفیت بی‌بدیلی در حوزه فرهنگ‌سازی قرآنی دارد و این ظرفیت زمانی بالفعل می‌شود که ارتباط مؤثر میان مدارس و مؤسسات قرآنی برقرار شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک میان معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه که با ابلاغ وزیر آموزش‌وپرورش همراه بوده، مدارس موظف‌اند در ساعات غیرآموزشی فضاهای خود را در اختیار مؤسسات قرآنی قرار دهند، اما متأسفانه در برخی موارد این موضوع با موانعی مواجه شده است.

مجیدی با بیان اینکه بسیاری از مؤسسات قرآنی به دلیل هزینه‌های بالای اجاره فضا با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: انتظار می‌رود با تدبیر مسئولان استانی، زمینه اجرای کامل این تفاهم‌نامه فراهم شود تا فعالیت‌های قرآنی با سهولت بیشتری در مدارس جریان یابد.

وی همچنین بر ضرورت ورود جدی جشنواره‌ها و رویدادهای قرآنی به مدارس تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی مناسب به دانش‌آموزان می‌تواند زمینه حضور گسترده نسل کودک و نوجوان در جشنواره‌های ملی قرآنی را فراهم کند؛ جشنواره‌هایی که هم برای هنرمندان حرفه‌ای و هم برای علاقه‌مندان و نوآموزان طراحی شده‌اند.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایش آثار برگزیده جشنواره‌ها در استان‌های مختلف و برگزاری ورکشاپ‌ها و تورهای هنری را اقدامی مؤثر در ترویج فرهنگ قرآنی دانست و افزود: این رویکرد می‌تواند دامنه تأثیر جشنواره‌ها را از حالت مقطعی خارج کرده و به یک جریان فرهنگی ماندگار تبدیل کند.

مجیدی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزودن جشنواره «نمایش آیات» به رویدادهای قرآنی سال آینده خبر داد و گفت: طی ۱۱ سال گذشته، ۲۵۶ رشته مختلف جشنواره‌ای در حوزه قرآن و عترت برگزار شده و لازم است برخی از رشته‌های پرمخاطب به‌صورت ثابت و مستمر دنبال شوند.

وی با اشاره به موضوع نمایشگاه قرآن و عترت در استان‌ها خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت منابع، برگزاری این نمایشگاه‌ها در صورت وجود اشتیاق و آمادگی استان‌ها مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود و هر جا امکان همراهی وجود داشته باشد، دریغ نخواهیم کرد.