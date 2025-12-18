سقوط پژو ۴۰۵ در کانال آب محور اندیمشک–سد دز با ۲ فوتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: این حادثه دلخراش ساعت ۰۶:۳۲ صبح روز امروز پنجشنبه در کیلومتر پنج محور اندیمشک– سد دز رخ داد و بلافاصله به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی اورژانس اندیمشک به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای یک مصدوم ۲۵ ساله انجام شد. این فرد پس از امدادرسانی اولیه به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک منتقل شد. متأسفانه در این سانحه دو نفر دیگر، به ترتیب ۲۱ و ۲۵ ساله، جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی خوزستان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه از رانندگان خواست در محورهای لغزنده و حاشیه سدها و کانال‌های آبی با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.