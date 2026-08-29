به گزارش خبرنگار مهر، شهین جهانگیری عصر شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجانغربی با بیان اینکه میان ظرفیتهای استان و سطح برخورداری مردم فاصله قابل توجهی وجود دارد، افزود: آذربایجانغربی نباید فقط یک استان مرزی باشد، بلکه باید به استانی بهرهمند از مرز تبدیل شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی توسعه زیرساختهای حمل ونقل را یکی از مطالبات اساسی استان عنوان کرد و گفت: راهآهن ارومیه باید از یک خط ریلی محدود به یک شبکه واقعی تبدیل شود و تشکیل اداره راهآهن آذربایجانغربی نیز باید فرصتی برای توسعه شبکه ریلی، اتصال بهتر استان به شبکه ملی و تقویت حملونقل بار و مسافر باشد.
جهانگیری ادامه داد: تکمیل و توسعه راههای اصلی، راههای روستایی، مسیرهای ارتباطی مناطق مرزی و پروژههای نیمهتمام راهسازی باید با زمانبندی مشخص دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیت مرزهای سرو، رازی و بازرگان گفت: مرزهای استان باید به موتور محرک اشتغال و سرمایهگذاری تبدیل شوند و در ارومیه نیز مرز سرو ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت با ترکیه دارد که باید زیرساختهای آن، مسیرهای دسترسی، خدمات گمرکی و لجستیکی و ظرفیتهای اقتصادی پیرامون آن توسعه یابد.
دریاچه ارومیه با اقتصاد و آینده مردم منطقه ارتباط مستقیم دارد
نماینده ارومیه در ادامه با تأکید بر اهمیت احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: دریاچه ارومیه فقط یک موضوع زیستمحیطی نیست، بلکه با سلامت مردم، کشاورزی، اقتصاد، گردشگری و آینده اجتماعی منطقه ارتباط مستقیم دارد.
جهانگیری افزود: افزایش حجم آب دریاچه نسبت به سال گذشته امیدوارکننده است، اما این شرایط نباید موجب غفلت شود و بازگشایی مسیر رودخانههای منتهی به دریاچه پیش از آغاز بارندگیها باید با جدیت دنبال شود.
وی خواستار تبدیل احیای دریاچه ارومیه به برنامهای پایدار، دارای اعتبار مشخص، مسئول مشخص و شاخصهای قابل ارزیابی شد و گفت: اصلاح الگوی کشت، مدیریت مصرف آب، توسعه آبیاری نوین و حمایت واقعی از کشاورزان منطقه باید همزمان دنبال شود.
جهانگیری آب شرب و کشاورزی را از مهمترین مسائل آینده آذربایجانغربی دانست و تصریح کرد: نمیتوان از کشاورز انتظار اصلاح الگوی کشت داشت اما ابزار، آموزش، تسهیلات و بازار مناسب را در اختیار او قرار نداد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت حملونقل عمومی و مدیریت پسماند در ارومیه گفت: ارومیه به عنوان مرکز استان باید در شأن مرکز استان باشد و توسعه ناوگان حملونقل عمومی، ساماندهی ترافیک، توسعه زیرساختهای شهری، مدیریت علمی پسماند و تعیین تکلیف پروژههای عمرانی باید با جدیت دنبال شود.
کمبود فضلی آذربایجان غربی در اولویت استان قرار گیرد
نماینده مردم ارومیه با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت آموزشی گفت: کمبود فضای آموزشی، فرسودگی مدارس، کمبود هنرستانهای مهارتی و توسعه فضاهای آموزشی در مناطق روستایی و کمبرخوردار باید در اولویت قرار گیرد و نباید محل تولد یک دانشآموز، کیفیت آموزشی او را تعیین کند.
وی توسعه بیمارستانها، تکمیل پروژههای درمانی، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و توجه به مناطق کمبرخوردار را نیز ضروری دانست و گفت: ارومیه به عنوان مرکز استان باید از شبکه درمانی متناسب با جمعیت استان و مراجعات شهرستانهای اطراف برخوردار باشد.
جهانگیری با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و معدنی آذربایجانغربی اظهار کرد: باید خامفروشی کاهش پیدا کند و زنجیره ارزش محصولات در داخل استان شکل بگیرد.
وی افزود: مدیر استانی باید اختیار تصمیم گیری داشته باشد و در مقابل پاسخگو نیز باشد و انتظار داریم آذربایجانغربی در موضوع تفویض اختیار، دولت هوشمند، حذف فرآیندهای زائد و تسهیل صدور مجوزها به عنوان یک استان اولویتدار دیده شود.
وی همچنین ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و استفاده از نیروهای متخصص، جوان و بومی استان را ضروری دانست و گفت: ما به مدیران جوان، متخصص و کارآمد نیاز داریم.
نماینده مردم ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام استان اظهار کرد: صرفاً نباید منتظر اعتبارات دولتی باشیم و باید از ظرفیت بخش خصوصی و منابع غیردولتی استفاده کنیم، اما در کنار آن لازم است فهرست پروژههای نیمهتمام استان نیز اولویت بندی و تعیین تکلیف شود.
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