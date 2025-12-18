به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی ظهر پنج شنبه در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی» خراسان جنوبی که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای انسانی و اقتصادی استان، بر ضرورت توجه ویژه به آموزشوپرورش، معیشت دانشآموزان، تقویت دانشگاه فرهنگیان، تجهیز مدارس و بازگشایی بازارچههای مرزی تأکید کرد.
هاشمی تأکید کرد: خراسان جنوبی با وجود پیشینه غنی معلمپروری، بهویژه در شهر بیرجند، سالها با کمبود فضای آموزشی مواجه بوده که مردم استان قدردان اقدامات مؤثر دولت در این زمینه هستند.
وی با اشاره به نتایج اجرای نهضت توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: در مهرماه سال گذشته در شهر بیرجند ۹۲ مدرسه بهصورت دوشیفته فعالیت میکردند و این عدد رو به افزایش بود، اما با اقدامات مؤثر دولت، این آمار به شکل قابل توجهی کاهش یافته و امیدواریم با تداوم این روند، مشکل دوشیفته بودن مدارس بهطور کامل برطرف شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس ادامه داد: با وجود اقدامات مناسب در حوزه ساخت فضاهای آموزشی، استان در زمینه تجهیزات، بهویژه هوشمندسازی مدارس، با کمبودهای جدی مواجه است.
هاشمی تصریح کرد: انتظار میرود به مدارس کمبرخوردار خراسان جنوبی در حوزه تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی توجه ویژهای شود، چراکه آزمایشگاهها و پژوهشگاههای استان فرسوده و بعضاً فاقد کارایی لازم هستند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی معلم در نظام آموزشی گفت: اگر قرار است آموزشوپرورش مطابق با رویکرد عدالتمحور رئیسجمهور متحول شود، باید به دانشگاه فرهنگیان توجه اساسی شود.
درخواستهای نماینده از رئیس جمهور
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تقویت اعضای هیئت علمی، تکمیل کادر آموزشی، بهبود زیرساختها و امکانات رفاهی دانشگاه فرهنگیان از الزامات جدی است، در حالی که بیرجند در این زمینه با محدودیتهای قابل توجهی روبهروست.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس افزود: اگر بهترین فضاها و معلمان فراهم شود، اما دانشآموز از حداقلهای معیشتی و سلامت برخوردار نباشد، اهداف آموزشی محقق نخواهد شد.
هاشمی گفت: خراسان جنوبی در شاخصهایی همچون فقر دانشآموزی، سوءتغذیه، کمخونی و کوتاهی قد در رتبههای بالای کشور قرار دارد که ریشه در خشکسالیهای مداوم و مشکلات معیشتی دارد.
وی با بیان اینکه عمق آسیبهای خشکسالی در این استان از بسیاری از بحرانها شدیدتر بوده است، گفت: خشکسالی حتی پوشش گیاهی مناطق بیابانی را نیز از بین برده و فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است؛ از این رو انتظار میرود دولت نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باور ما بر این است که با نهضت توسعه عدالت آموزشی و بازگشایی بازارچههای مرزی، میتواند خراسان جنوبی را متحول کند.
