آشنا: نقشه راه فرهنگی ۲۶ استان کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی با گلایه از بی نظمی و بی توجهی برخی مدیران به جلسات شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: فرهنگ عمومی نیازمند مشارکت فعال همه دستگاههاست و بهویژه نقش نهادهای حاکمیتی و مسئولان اجرایی در تحقق اهداف فرهنگی بسیار تعیینکننده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر این موضوع جدی گرفته نشود، نمیتوان انتظار تحول واقعی در حوزه فرهنگ عمومی داشت، ادامه داد: بیتوجهی به جلسات مهم فرهنگی قابل قبول نیست.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با انتقاد از تشکیل نشدن شورای فرهنگ عمومی در برخی شهرستانها گفت: انسجامبخشی به برنامههای فرهنگی و فعالسازی شوراهای فرهنگ عمومی در سطح شهرستانها ضرورتی جدی است و باید با نگاه منسجم و هدفمند، از موازیکاریها پرهیز شود.
آشنا با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی افزود: اصلاح آئیننامه شورای فرهنگ عمومی انجام و از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است و لازم است اعضا با دقت این آئیننامه را مرور کرده و به مفاد آن پایبند باشند.
وی ادامه داد: بر اساس روال مشخص، در اسفندماه هر سال، برنامهریزی جلسات شورای فرهنگ عمومی برای سال آینده انجام میشود؛ انتظار جدی این است که اعضا با تصمیم و اراده واقعی، در طول سال در جلسات حضور مستمر و مؤثر داشته باشند.
آشنا با تأکید بر اهمیت ساختار جدید شورا گفت: با اصلاح آئیننامه، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ساماندهی شده و این شورا باید بهعنوان یک نهاد جدی در سیاستگذاری فرهنگی استان ایفای نقش کند، نه صرفاً محلی برای برگزاری جلسات تشریفاتی باشد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به محورهای ابلاغی حوزه فرهنگ عمومی تصریح کرد: موضوعاتی مانند نوجوانان، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، و دفاع ملی بهعنوان محورهای مهم فرهنگی ابلاغ شدهاند، اما متأسفانه هنوز به سطح مطلوبی از اثربخشی در اجرا نرسیدهایم.
