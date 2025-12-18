خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه نجف زاده: شهید آیت‌الله مفتح از ابتدای نهضت امام خمینی (ره) بر ضرورت وحدت میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تأکید داشت و این اندیشه را به‌عنوان یکی از پایه‌های تحکیم انقلاب اسلامی دنبال می‌کرد.

به همین دلیل، در نخستین سالگرد شهادت آیت‌الله مصطفی خمینی، همایشی با حضور اساتید دانشگاه و طلاب در قم برگزار شد تا ضرورت همکاری و نزدیکی میان این دو نهاد حاکمیتی و آموزشی به جامعه نشان داده شود.

شهادت شهید مفتح در ۲۷ آذر ۱۳۵۸، پاسداشت تلاش‌های ایشان برای ایجاد وحدت میان حوزه و دانشگاه را به همراه داشت و از آن زمان این روز به نام «روز وحدت حوزه و دانشگاه» نامگذاری شد.

مطالعه دقیق وصیت‌نامه و بیانات سیاسی و الهی حضرت امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که واژه‌های «دانشگاه» و «حوزه علمیه» بارها تکرار شده‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه ویژه این دو نهاد در حفظ انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران است.

امام خمینی در ۲۷ آذر ۱۳۵۹ و در حسینیه جماران تصریح کردند که اگر دانشگاه اسلامی، همراه با تحصیلات علمی و تهذیب نفس و تعهد اخلاقی باشد و حوزه‌های علمیه نیز مهذّب و متعهد باشند، این دو بال علم و اخلاق می‌توانند کشور را به سعادت برسانند و ملت را از گزند دشمنان نجات دهند.

ایشان هشدار دادند که اگر علم صرفاً در دانشگاه‌ها یا مدارس به صورت نظری آموزش داده شود و همراه با تعهد و تزکیه نباشد، این علم می‌تواند انسان و جامعه را به فنا کشانده و منشأ گرفتاری‌ها و مشکلات کشور باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای نیز وحدت حوزه و دانشگاه را به‌عنوان یکی از اصول کلیدی نظام اسلامی تبیین کرده‌اند و بر این نکته تأکید دارند که علم و دین باید در کنار یکدیگر حرکت کنند.

ایشان تصریح کرده‌اند که وحدت حوزه و دانشگاه به معنای لزوماً تلفیق تخصص‌های دانشگاهی و حوزه‌ای نیست، بلکه همکاری، تعامل و حمایت متقابل میان این دو نهاد علمی و دینی، دو شاخه از یک مؤسسه واحد علم و دین را تشکیل می‌دهد.

بر اساس دیدگاه ایشان، طلاب و دانشجویان باید یکدیگر را به رسم خویشاوندی و برادری بشناسند، ارتباط برقرار کنند، حس بیگانگی نداشته باشند و روحانیون در دانشگاه‌ها با ارائه نمونه‌های کامل عالم دین و طلبه علوم دینی، نشان دهند که این دو نهاد نسبت به یکدیگر با علاقه و حساسیت مثبت همکاری می‌کنند و این وحدت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سازماندهی هدفمند و اهتمام مستمر است.

چگونگی تحقق وحدت حوزه و دانشگاه

سوال اساسی این است که وحدت حوزه و دانشگاه چگونه باید تحقق یابد؟ هرچند اقدامات متعددی تاکنون در این زمینه انجام شده است، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل اهداف مورد نیاز کشور وجود دارد.

یکی از نخستین گام‌ها، هدف‌گذاری دقیق و تعیین مسیر حرکت هر دو نهاد بر اساس شرایط جامعه و نیازهای کشور است.

پس از آن، شناسایی ظرفیت‌های واقعی و بالقوه هر نهاد، به‌ویژه از خود و سپس از یکدیگر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

دانشگاه‌ها با جمعیت عظیم اساتید، دانشجویان، نخبگان علمی و دستاوردهای پژوهشی طی دهه‌ها تلاش، ظرفیت‌های ارزشمندی برای رفع مشکلات مختلف کشور فراهم کرده‌اند.

حوزه‌های علمیه نیز با حضور اساتید برجسته، آیات عظام و طلاب، توانایی قابل توجهی در تبیین بهترین روش‌های زندگی جمعی و فردی، تقویت پیوند دین و معنویت با زندگی روزمره، وحدت مذاهب اسلامی و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز دارند.

حضور روحانیون در جبهه‌ها، فعالیت در بیش از ۵۰ عرصه خدماتی پس از انقلاب و خدمت به مردم، جایگاه حوزه را به نهادی ارزشمند در خدمت جامعه، جوانان و دانشگاهیان تبدیل کرده است.

گام نهایی برای تحقق وحدت، اقدام عملی و دور از شعارزدگی است، بدین معنا که با شناخت دشمن، زمان‌بندی مناسب و رفع نیازهای اساسی کشور، ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه به شکل هدفمند به کار گرفته شود.

این اقدامات عملی، همان مسیر مورد نظر امام راحل و شهدای روحانی و دانشجو است که با فداکاری خود، سعادت ملت ایران را مدنظر قرار داده‌اند.

وحدت حوزه و دانشگاه نه تنها یک ضرورت آموزشی و پژوهشی، بلکه یک استراتژی کلیدی برای تقویت سرمایه اجتماعی، تعمیق دین‌باوری، ارتقای سطح علمی و اخلاقی جامعه و هدایت کشور به سمت توسعه پایدار و سعادت ملی است.

این وحدت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دینی، آینده کشور را با محوریت علم، اخلاق، معنویت و تعهد به پیشرفت و تعالی هدایت کند و ملت ایران را از گزند دشمنان حفظ نماید.

وحدت حوزه و دانشگاه؛ کلید بالندگی علمی و فرهنگی نظام اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد داوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تأکید کرد: هدف از پیروزی انقلاب اسلامی تنها سرنگونی نظام طاغوت نبوده است، بلکه استمرار و حفظ انقلاب در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها اهمیت دارد و تحقق این هدف، نیازمند یادآوری، وحدت و بهره‌مندی از دانش است.

وی گفت: برای حفظ و تقویت نظام اسلامی، باید هدف مشخص باشد و حوزه و دانشگاه هر دو در مسیر تحقق این هدف هم‌افزا شوند چرا که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره تأکید کرده‌اند که حفاظت از نظام از اوجب واجبات است و این مهم تنها با همکاری و هم‌افزایی نهادهای علمی و دینی امکان‌پذیر است.

حجت‌الاسلام داوری تصریح کرد: حوزه و دانشگاه باید با طراحی مدل‌های مشترک، مسائل و مشکلات جامعه را شناسایی و راهکارهای کاربردی و علمی برای رفع آن‌ها ارائه دهند و هر دو نهاد دارای ظرفیت‌های ویژه و متمایز هستند که باید در خدمت حفظ و تقویت نظام اسلامی قرار گیرد.

وی افزود: به عنوان نمونه، در حوزه علوم انسانی اسلامی، بسیاری از فعالیت‌ها می‌تواند با همکاری استادان دانشگاه و محققان حوزوی شکل گیرد و همچنین در مسائل اجتماعی، هم‌فکری میان حوزه و دانشگاه می‌تواند به تدوین مدل‌های مؤثر و کارآمد برای حل مشکلات جامعه منجر شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت فیزیکی یا ادغام این دو نهاد نیست، بلکه هماهنگی فکری، علمی و فرهنگی مدنظر است و هر نهاد باید در جایگاه تخصصی خود فعالیت کند اما در مسیر و هدف مشترک حرکت نماید.

وی افزود: ما دو نهاد علمی و فرهنگی هستیم و محور وحدت ما علم است و این وحدت باید در گسترش پژوهش، شناسایی دقیق مسائل جامعه و ارائه راهکارهای دینی و علمی برای رفع آن‌ها نمود یابد و دانشگاه‌ها در حوزه مسئله‌شناسی توانمند هستند و حوزه نیز در ارائه راه‌حل‌های دینی نقش اساسی دارد؛ پیوند این دو، رمز بالندگی و توسعه پایدار انقلاب اسلامی است.

وی گفت: وحدت واقعی حوزه و دانشگاه در هم‌افزایی علمی و فرهنگی معنا پیدا می‌کند و حوزه باید راهکارهای دینی ارائه کند و دانشگاه باید دستاوردهای تجربی و علمی خود را عرضه کند تا ترکیب این دو، منجر به تولید علم نافع و متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی شود.

حجت‌الاسلام داوری اظهار کرد: این وحدت زمانی تحقق پیدا می‌کند که هر دو نهاد، مشکلات و دردهای جامعه را بشناسند و برای رفع آن‌ها راهکار ارائه دهند و حوزه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و دانشگاه با تکیه بر دانش علمی و تجربه عملی.

وی افزود: ما باید از دو سوی وارد شویم، از یک سو راهکارهای دینی و از سوی دیگر تحلیل‌های علمی دانشگاهیان ارائه شود تا وحدتی پویا و مؤثر شکل گیرد.

وی ادامه داد: این وحدت نباید به برگزاری همایش‌ها یا نشست‌های مشترک محدود شود، بلکه باید به سطح اعتماد و نیاز متقابل برسد. حوزه باید دریابد که یافته‌های علمی دانشگاه برای جامعه مفید است و دانشگاه نیز بداند که معارف دینی می‌تواند راهنمای عمل در پژوهش‌های اجتماعی و انسانی باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: ما دو نهاد هستیم که باید یکدیگر را تقویت کنیم و اگر در جایی ضعف یا کاستی وجود دارد، باید با همکاری هم آن را برطرف کنیم و فرهنگ ما اسلامی و ایرانی است و اگر دانشی از غرب اقتباس می‌کنیم، باید پوسته و زبان بیگانه آن را کنار بگذاریم و با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه، ماهیت و مبانی آن را اسلامی کنیم تا همسو با فرهنگ و نیازهای جامعه ایران باشد.