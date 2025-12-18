حمایت از مشاغل خانگی بانوان در قم با برگزاری جشنواره یلدای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آمره ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رویکردهای شورای اسلامی شهر قم در حوزه خانواده و بانوان گفت: یکی از محورهای اساسی سیاستگذاری شهری، حمایت از ظرفیتهای اقتصادی خانوادهها بهویژه در بخش مشاغل خانگی است؛ ظرفیتی که علاوه بر نقشآفرینی در معیشت خانواده، بستر بروز خلاقیتهای فرهنگی و اجتماعی بانوان را نیز فراهم میکند.
وی افزود: جشنواره «یلدای ایرانی» با همین نگاه طراحی شده است تا تولیدکنندگان خانگی، بهویژه بانوان، بتوانند محصولات خود را بدون واسطه در معرض دید و فروش مستقیم شهروندان قرار دهند و از این طریق، چرخه اقتصادی کوچک اما مؤثر خانوادهها تقویت شود.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم ادامه داد: این رویداد صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه تلاشی فرهنگی برای احیای آئینهای کهن ایرانی در چارچوب ارزشهای اسلامی و تقویت هویت فرهنگی جامعه به شمار میرود و میتواند در روزهای منتهی به شب یلدا، فضایی پرنشاط و امیدبخش برای خانوادهها ایجاد کند.
وی گفت: در نمایشگاه یلدای ایرانی، غرفههایی متنوع از صنایعدستی، هنرهای سنتی، خوراکیهای خانگی و تولیدات متناسب با آئین شب یلدا پیشبینی شده است که هر یک جلوهای از توانمندی، ذوق و مهارت بانوان فعال در عرصه مشاغل خانگی را به نمایش میگذارد.
آمره با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در این رویداد بیان کرد: حضور و استقبال مردم از چنین برنامههایی، بهمنزله حمایت عملی از تولید داخلی و اقتصاد خانواده است و در عین حال پیام روشنی از جایگاه و نقش اثرگذار بانوان در مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر مخابره میکند.
وی افزود: کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم، استمرار و توسعه اینگونه برنامهها را بهعنوان یک رویکرد بلندمدت دنبال میکند، چرا که توانمندسازی اقتصادی زنان و ارتقای کیفیت زندگی خانوادهها، از مؤلفههای اساسی پیشرفت پایدار شهری به شمار میرود.
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای این جشنواره بهگونهای انجام شده است که در کنار فعالیتهای اقتصادی، برنامههای فرهنگی و آموزشی نیز برای خانوادهها در نظر گرفته شود تا این رویداد به تجربهای جامع و اثرگذار برای شهروندان تبدیل شود.
نمایشگاه و جشنواره «یلدای ایرانی» به مدت سه روز از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه در بوستان نجمه واقع در خیابان رسالت قم برگزار میشود و در روز پایانی، ویژهبرنامههای فرهنگی متنوعی برای خانوادهها تدارک دیده شده است.
نظر شما