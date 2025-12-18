  1. استانها
حمایت از مشاغل خانگی بانوان در قم با برگزاری جشنواره یلدای ایرانی

قم- رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم از برگزاری جشنواره «یلدای ایرانی» با هدف حمایت از مشاغل خانگی بانوان، تقویت اقتصاد خانواده و ترویج سنت‌های اصیل ایرانی اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آمره ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به رویکردهای شورای اسلامی شهر قم در حوزه خانواده و بانوان گفت: یکی از محورهای اساسی سیاست‌گذاری شهری، حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی خانواده‌ها به‌ویژه در بخش مشاغل خانگی است؛ ظرفیتی که علاوه بر نقش‌آفرینی در معیشت خانواده، بستر بروز خلاقیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان را نیز فراهم می‌کند.

وی افزود: جشنواره «یلدای ایرانی» با همین نگاه طراحی شده است تا تولیدکنندگان خانگی، به‌ویژه بانوان، بتوانند محصولات خود را بدون واسطه در معرض دید و فروش مستقیم شهروندان قرار دهند و از این طریق، چرخه اقتصادی کوچک اما مؤثر خانواده‌ها تقویت شود.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم ادامه داد: این رویداد صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه تلاشی فرهنگی برای احیای آئین‌های کهن ایرانی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و تقویت هویت فرهنگی جامعه به شمار می‌رود و می‌تواند در روزهای منتهی به شب یلدا، فضایی پرنشاط و امیدبخش برای خانواده‌ها ایجاد کند.

وی گفت: در نمایشگاه یلدای ایرانی، غرفه‌هایی متنوع از صنایع‌دستی، هنرهای سنتی، خوراکی‌های خانگی و تولیدات متناسب با آئین شب یلدا پیش‌بینی شده است که هر یک جلوه‌ای از توانمندی، ذوق و مهارت بانوان فعال در عرصه مشاغل خانگی را به نمایش می‌گذارد.

آمره با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در این رویداد بیان کرد: حضور و استقبال مردم از چنین برنامه‌هایی، به‌منزله حمایت عملی از تولید داخلی و اقتصاد خانواده است و در عین حال پیام روشنی از جایگاه و نقش اثرگذار بانوان در مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر مخابره می‌کند.

وی افزود: کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم، استمرار و توسعه این‌گونه برنامه‌ها را به‌عنوان یک رویکرد بلندمدت دنبال می‌کند، چرا که توانمندسازی اقتصادی زنان و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها، از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت پایدار شهری به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قم خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای این جشنواره به‌گونه‌ای انجام شده است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نیز برای خانواده‌ها در نظر گرفته شود تا این رویداد به تجربه‌ای جامع و اثرگذار برای شهروندان تبدیل شود.

نمایشگاه و جشنواره «یلدای ایرانی» به مدت سه روز از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه در بوستان نجمه واقع در خیابان رسالت قم برگزار می‌شود و در روز پایانی، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی متنوعی برای خانواده‌ها تدارک دیده شده است.

