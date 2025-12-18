  1. استانها
تشرف شیخ زکزاکی به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها

قم- شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را زیارت کرد.

