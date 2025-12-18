https://mehrnews.com/x39V2p ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸ کد خبر 6694006 استانها قم استانها قم ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸ تشرف شیخ زکزاکی به حرم حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها قم- شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها را زیارت کرد. دریافت 10 MB کد خبر 6694006 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط حمایت از مشاغل خانگی بانوان در قم با برگزاری جشنواره یلدای ایرانی وزیر جهاد کشاورزی حرم مطهر حضرت معصومه(س) را زیارت کرد نوری قزلجه: امنیت غذایی پس از امنیت دفاعی، اولویت حاکمیتی است برچسبها شیخ زکزاکی قم حرم حضرت فاطمه معصومه(س)
