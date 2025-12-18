هشدار نارنجی هواشناسی برای هرمزگان؛ کاهش دما و وزش باد شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با صدور «هشدار هواشناسی کشاورزی شماره ۱» و «هشدار هواشناسی دریایی شماره ۱۶» هر دو در سطح نارنجی نسبت به کاهش محسوس دمای کمینه و وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی از روز شنبه ۲۹ آذر تا سهشنبه آینده هشدار داد.
بر همین اساس، مدیریت بحران استانداری هرمزگان با انتشار اطلاعیهای خطاب به بهرهبرداران بخش کشاورزی، دامداری، طیور و زنبورداری، از آنان خواست تا تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی را به سرعت اجرا کنند.
توصیههای فنی برای بخشهای مختلف به شرح زیر اعلام شده است: مزارع و باغات: پوششدهی گیاهان حساس، تسریع در برداشت محصولات رسیده، خودداری از آبیاری سنگین شبانه، تغذیه باغات با کودهای حاوی پتاسیم و آمینواسید، استفاده از سموم مسی مجاز و پایش مستمر علائم تنش سرمایی.
دامداری و عشایر: انتقال دام به مکانهای سرپوشیده، جلوگیری از قرارگیری دام در معرض باد و رطوبت، تأمین علوفه و آب کافی و توجه ویژه به دامهای جوان و آبستن.
مرغداریها: اطمینان از عملکرد سیستمهای گرمایشی و برق اضطراری، تنظیم دما و رطوبت سالنها و جلوگیری از نفوذ سرما.
زنبورداری: فشردهسازی کندوها، محافظت در برابر باد و رطوبت و تأمین ذخیره غذایی کافی.
گلخانهها و نهالستانها: تقویت پوشش، تنظیم سیستمهای گرمایشی و تهویه و بستن درزها.
در این اطلاعیه تأکید شده است که اگرچه بارشهای اخیر موجب بهبود منابع آبی شده، اما کاهش دما پس از آن میتواند خسارات جدی به بخش کشاورزی وارد کند. اجرای بهموقع توصیههای فوق نقش مؤثری در کاهش این خسارات خواهد داشت.
