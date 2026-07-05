به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی‌سی‌پور، اظهار کرد: امروز صبح شرایط جوی و دریایی در هرمزگان آرام پیش‌بینی می‌شود، اما از ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت باد، مناطق دریایی استان با تلاطم همراه خواهند شد.

وی افزود: افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی در مناطق دریایی سبب مواج شدن دریا خواهد شد و بر همین اساس تردد شناورها به ویژه شناورهای سبک و صیادی باید با احتیاط انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، بیان کرد: این شرایط ناپایدار دریایی به ویژه در ساعات بعدازظهر تا روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تداوم خواهد داشت.

سی‌سی‌پور، گفت: همچنین در روزهای ۱۶ و ۱۷ تیر به ویژه در ساعات بعدازظهر با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در جنوب‌شرق کشور در برخی نقاط شرقی استان افزایش باد گرم و خشک، احتمال وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی نیز افزایش نسبی دمای بیشینه در سطح استان مورد انتظار است.