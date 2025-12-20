  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

کاهش دما و خطر سرمازدگی برای مزارع و دام‌ها در هرمزگان

کاهش دما و خطر سرمازدگی برای مزارع و دام‌ها در هرمزگان

بندرعباس- اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار سطح نارنجی، از کاهش محسوس دمای کمینه، وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی و موج دریا از روز شنبه ۲۹ آذرماه تا سه‌شنبه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار هواشناسی کشاورزی و دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد که از روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، شاهد کاهش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.

این شرایط جوی که تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت، همراه با وزش باد نسبتاً شدید و موج دریا، می‌تواند موجب خسارت‌های جدی به بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری و مرغداری در استان شود.

با توجه به این شرایط، اداره کل هواشناسی استان به بهره‌برداران بخش کشاورزی و دامداری توصیه کرد که اقدامات پیشگیرانه را به سرعت اجرا کنند تا از خسارات ناشی از سرمازدگی و تغییرات ناگهانی دما جلوگیری شود.

کد خبر 6696223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها