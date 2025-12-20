به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان هرمزگان با صدور هشدار هواشناسی کشاورزی و دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد که از روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، شاهد کاهش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.
این شرایط جوی که تا سهشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت، همراه با وزش باد نسبتاً شدید و موج دریا، میتواند موجب خسارتهای جدی به بخشهای مختلف کشاورزی، دامداری و مرغداری در استان شود.
با توجه به این شرایط، اداره کل هواشناسی استان به بهرهبرداران بخش کشاورزی و دامداری توصیه کرد که اقدامات پیشگیرانه را به سرعت اجرا کنند تا از خسارات ناشی از سرمازدگی و تغییرات ناگهانی دما جلوگیری شود.
