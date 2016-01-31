به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی طی اطلاعیه‌ای توصیه‌هایی را برای روزهای دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم و هجدهم بهمن‌ماه ارائه کرد.

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است؛

استان‌های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

باغبانی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

کنترل ذخیره سوخت واحدهای تولیدی قارچ خوراکی و مرغداری ها و گلخانه ها

استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و دامی در باغات به روش چالکود

انجام شخم و یخ آب زمستانه جهت مبارزه با آفات

پوشاندن تنه درختان با گونی جهت جلوگیری از خسارات جوندگان

بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در انبارهای سیب زمینی و پیاز

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم

خاکدهی پای درختانی که به علت عمليات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیری از سرمازدگي ريشه ها

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبور داری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

کنترل ذخیره سوخت واحدهای تولیدی قارچ خوراکی و مرغداری ها و گلخانه ها

استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و دامی در باغات به روش چالکود

حفوظ نمودن ساقه نهال های جوان در مقابل جوندگان مانند خرگوش

هدایت آب های حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام یخ آب و به منظور مبارزه با آفات و جوندگان موذی

مبارزه با جوندگان در مزارع گندم، جو و زعفران با استفاده از طعمه مسموم

خاکدهی پای درختانی که به علت عمليات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیری از سرمازدگي ريشه ها

جمع آوری شاخ و برگ های خشکیده درختان میوه و سوزاندن آنها در بیرون باغات

خودداری از هرس باغات میوه قبل از سپری شدن فصل سرما

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

ماشین آلات کشاورزی:

كاربرد ضديخ در ماشين آلات و نگهداري آنها در جايگاه محفوظ، تخليه تانكرهاي سم پاش و پوشاندن موتور آنها به وسیله نايلون و جمع آوري رايزرهاي آبياري و پمپ هاي آنها

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

بسته بودن دریچه‌های هوا، کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب در گلخانه‌ها

ضرورت بستن دریچه‌های انبارهای میوه مرکبات، با توجه به کاهش دما و احتمال بروز دمای زیر صفر

جداسازی میوه های سالم از ناسالم در مرکبات به منظور کاهش خسارت بیماریهای قارچی

اصلاح و محکم سازی داربست های نگهداری درختان کیوی با توجه به احتمال وزش باد (گاهی شدید) در روز سه شنبه

انجام عملیات کوددهی دامی (چالکود) تا قبل از روز سه شنبه در باغات کیوی

شخم پای درختات زیتون و اصلاح تشتک های آبیاری، جوی های رابط و هرس درخت های قدیمی زیتون در طول هفته

کنترل حلزون و راب‌ها در اراضی کلزا و سبزیجات

آماده سازی زمین جهت کشت سیب زمینی

برداشت از مزارع شبدر و انواع سبزیجات

زراعی:

آماده سازی اراضی شالیزاری

مهیا نمودن و آماده سازی سمپاش ها برای مبارزه احتمالی با آفات و بیماری ها مزارع غلات

شخم زمستانه اراضی شالیزاری با استفاده از رواناب های موجود

دام داری:

خودداری از رها سازی دام ها در اوایل صبح به دلیل یخبندان صبحگاهی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

عدم چرای گوسفندان در صبح زود، به هنگام یخ‌ردگی علوفه و چرای آنان بعد از باز شدن یخ‌ها جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های گوارشی

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

جلو گیری از ورود آب گل آلود به داخل استخر در پرورش ماهی گرم آبی مخصوصا استخر های زیر یک هکتار

رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها با توجه به سردشدن هوا

استان گلستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

احداث و ترمیم تشتک در سایه انداز درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک در باغات دیم

ایجاد زهکش در نهالستان ها به منظور جلوگیری و خفگی ریشه نهال های مثمر و غیر مثمر

استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و دامی در باغات به روش چالکود

استفاده از کود مرغی بر روی پشته های سیب زمینی بعد از بارندگی روزهای آتی به منظور افزایش بهره وری

زراعی:

مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم و جو و کلزا

سم پاشی به موقع به منظور کنترل بیماری اسکلروتینا در مزارع کلزا

کشاورزان مناطق شمالی که قصد کشت اول آفتابگردان را در سال جاری دارند جهت افزایش نفوذ بارش های جوی نسبت به شخم با گاو آهن جیزل اقدام نمایند.

استفاده از سیلاب ها و بارش های فصلی جهت آبشویی و کاهش شوری خاک های قلیایی با استفاده از راهنمائی های کارشناسان

خرد کردن بقایای پنبه جهت کمک به اصلاح بافت خاک و ذخیره بارش ها ی زمستانه

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

استقرار کلنی های زنبور عسل به ازای هر هکتار دو عدد کندو در مزارع کلزا باتوجه به شروع گلدهی

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

منابع طبیعی:

احتمال خطر آتش سوزی در جنگلهای پهن برگ و سوزنی برگان در مناطق شرق و شمال شرق استان برای روز سه شنبه با توجه به الگوی دما و وزش بادهای جنوبی و کاهش رطوبت

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای تهران، کرج، قم، قزوین، بوئین زهرا، سمنان، ساوه و گرمسار

استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و دامی در باغات به روش چالکود

استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و دامی در باغات به روش چالکود

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای کاشان، نائین، عقدا، بافق، یزد، مهریز و ملبس، میبد

دو پوشه کردن استخر یا منبع آب گلخانه ها جهت جلوگیری از آبیاری با آب سرد و ورود شوک به بوته ها

استفاده از کود های دامی در باغات پسته

استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و دامی در باغات به روش چالکود در مناطق مرکزی وشرق استان اصفهان

هرس در ختان پسته تا قبل از شروع مجدد جریان شیره گیاهی در شاخه های درخت، و سوزاندن سرشاخه های هرس شده جهت کاهش آفت سوسک سرشاخه خوار پسته

عملیات تغذیه باغ های پسته همراه با آبیاری

زراعی:

آبیاری مزارع گندم، جو و کلزای کشت شده در مناطق مرکزی استان اصفهان(اصفهان، برخوار، مبارکه، شاهین شهر ومیمه و ...)

هرس درختان میوه وسپس خارج ساختن سرشاخه های آلوده ازباغ در مناطق شرقی استان اصفهان

حفاظت از ریشه نهال ها درمقابل باد در مناطق مرکزی وشرق استان هنگام انتقال نهال

کوددهی مزارع گندم و جو که در مرحله پنجه زنی هستند با کود های ازته به صورت سرپاش قبل از آبیاری

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا و زعفران

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبکشی، وسایل نقلیه کشاورزی، تراکتور و کلیه ماشین آلات کشاورزی جهت جلوگیری از خسارات یخ‌زدگی احتمالی

منابع طبیعی:

خودداری از ورود دام به مراتع بلافاصله بعد از بارندگی

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر، تربت جام، اسفراین، سرخس، سبزوار و گناباد

عدم هرس و عمليات سم پاشي در باغات

استفاده از کودهای فسفاته، پتاسه و دامی در باغات به روش چالکود

استفاده از يخ آب زمستانه براي باغات و زراعت جهت تامين رطوبت و كنترل آفات خاكزي

تهويه و تنظيم دماي انبارهاي سيب زميني و پياز و جداسازي غده هاي ناسالم

انتقال عدلهاي توليد شده توسط كارخانجات پنبه پاك كني به انبار هاي مسقف

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

آماده نمودن شرايط مناسب جهت دام هاي تازه متولد شده

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

نگهداري كندوها خارج از محل هاي كه در معرض رطوبت و آبگرفتگي قرار دارند.

ماشین آلات کشاورزی:

كاربرد ضديخ در ماشين آلات و نگهداري آنها در جايگاه محفوظ، تخليه تانكرهاي سم پاش و پوشاندن موتور آنها به وسیله نايلون و جمع آوري رايزرهاي آبياري و پمپ هاي آنها

شیلات:

تغذيه با غذاي شناور در اواخر ظهر در استخرهاي پرورش ماهيان سردآبي

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای زاهدان، شهر بابک، سیرجان، فردوس، قائن، کرمان، گناباد، خاش

خاکدهی پای درختانی که به علت عمليات کشاورزی یا بارندگی بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیری از سرمازدگي ريشه ها

تسطیع زمین جهت یکسان سازی و عدم آب ایستادگی در باغات

ایجاد تشتک دور درختان چهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گوموز در باغات به سایر درختان

سم پاشی با سموم توصیه شده توسط کارشناسان کشاورزی جهت مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار

انبارداری مناسب مرکبات و جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار

تغذیه درختان پسته به روش نوار کود و بر اساس آزمایش خاک با توجه به اتمام فصل پاییز

زراعی:

بر قراری زه کشی مناسب در مزارع تازه کشت شده جهت جلوگیری از خفگی بذور

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

ماشین آلات کشاورزی:

اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

روغن پاشی با روغن ولک در درختان پسته از ۱۵ تا ۳۰ بهمن به علت عدم تأمین نیاز سرمایی برای رقم های اکبری و اوحدی در شهرهای شیراز و فسا

استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالکود

نگهداری محصولات برداشت شده در انبارهای استاندارد با توجه به کاهش دما

جمع آوری میوه های آلوده باقی مانده در باغ جهت جلوگیری از شیوع بیماری در سال بعد

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

بازید و استفاده از غذاي كمكي(خمير شيرين) در كلني هاي زنبور عسل

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها

ماشین آلات کشاورزی:

اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبل از نگهداري در انبار در استان خوزستان

هرس و تغذیه باغات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

زراعی:

تغذیه و دادن کود سرک در مزارع غلات و کلزا

مبارزه با سوسک قهوه ای، سیاه و مینوز در مزارع گندم در مناطق شمالی استان ایلام

مبارزه با شته در مزارع گندم مناطق جنوبی استان ایلام

در صورت نیاز اقدام به عملیات محلول پاشي و سم پاشي زنگ گندم در استان خوزستان

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

گرم نگه داشتن فضاي داخل كندو با تنگ كردن دريچه پرواز و قرار دادن پارچه روي قاب ها