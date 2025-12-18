به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی با بیان اینکه در پی بارشهای شدید اخیر، بخشهایی از بیمارستان قشم دچار آبگرفتگی شده است، اظهار داشت: متأسفانه انبار دارویی این بیمارستان به مساحت ۱۶۶ مترمکعب نیز تحت تأثیر آبگرفتگی قرار گرفته که بلافاصله اقدامات اولیه برای کنترل شرایط و جلوگیری از خسارات بیشتر انجام شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس خسارت وارده، سقف کاذب این انبار فروریخته است، افزود: در حال حاضر، میزان دقیق خسارات وارده ناشی از این آبگرفتگی در دست بررسی و محاسبه است و پس از جمعبندی نهایی، گزارش کامل آن اعلام خواهد شد.
شاهرخی با اطمینانبخشی به شهروندان و بیماران تصریح کرد: در شرایط فعلی هیچگونه کمبود دارو یا اختلالی در روند ارائه خدمات درمانی وجود ندارد و تمامی بخشهای بیمارستان با ظرفیت کامل در حال خدمترسانی به مردم شریف جزیره قشم هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی دارو، موضوع بهصورت فوری از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه پیگیری و در کوتاهترین زمان ممکن تأمین خواهد شد تا خللی در درمان بیماران ایجاد نشود.
