  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

ارائه خدمات درمانی در بیمارستان قشم با وجود آب‌گرفتگی ادامه دارد

ارائه خدمات درمانی در بیمارستان قشم با وجود آب‌گرفتگی ادامه دارد

قشم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، با اشاره به آب‌گرفتگی رخ‌داده در بیمارستان قشم و انبار دارویی این مرکز، گفت: با وجود این حادثه خدمات درمانی بدون وقفه در حال ارائه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی با بیان اینکه در پی بارش‌های شدید اخیر، بخش‌هایی از بیمارستان قشم دچار آب‌گرفتگی شده است، اظهار داشت: متأسفانه انبار دارویی این بیمارستان به مساحت ۱۶۶ مترمکعب نیز تحت تأثیر آب‌گرفتگی قرار گرفته که بلافاصله اقدامات اولیه برای کنترل شرایط و جلوگیری از خسارات بیشتر انجام شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس خسارت وارده، سقف کاذب این انبار فروریخته است، افزود: در حال حاضر، میزان دقیق خسارات وارده ناشی از این آب‌گرفتگی در دست بررسی و محاسبه است و پس از جمع‌بندی نهایی، گزارش کامل آن اعلام خواهد شد.

شاهرخی با اطمینان‌بخشی به شهروندان و بیماران تصریح کرد: در شرایط فعلی هیچ‌گونه کمبود دارو یا اختلالی در روند ارائه خدمات درمانی وجود ندارد و تمامی بخش‌های بیمارستان با ظرفیت کامل در حال خدمت‌رسانی به مردم شریف جزیره قشم هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطرنشان کرد: در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی دارو، موضوع به‌صورت فوری از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه پیگیری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین خواهد شد تا خللی در درمان بیماران ایجاد نشود.

کد خبر 6694058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها