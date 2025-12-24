  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ دی ۱۴۰۴، ۰:۲۴

رتبه دوم آذربایجان شرقی در حوزه عمرانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

رتبه دوم آذربایجان شرقی در حوزه عمرانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

تبریز- براساس ارزیابی‌های وزارت کشور، استان آذربایجان شرقی در حوزه عمرانی، جایگاه دوم کشوری را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارزیابی وزارت کشور از فعالیت‌های عمرانی در استان‌ها بر اساس ۱۴ شاخص عملکردی انجام شده است.

عناوین این شاخص‌های عملکردی که با تلاش دستگاه‌های اجرایی به کسب رتبه دوم کشوری استان آذربایجان شرقی منجر شده، به ترتیب ذیل است:

۱. هماهنگی و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت

۲. برنامه سازگاری با کم‌آبی در استان

۳. بهینه‌سازی مصرف انرژی

۴. پروژه استفاده از RDF در صنایع سیمان

۵. برنامه مدرسه‌سازی

۶. احداث و بهسازی مراکز بهداشتی و درمانی

۷. توسعه حمل‌ونقل عمومی

۸. ارتقای ایمنی در حمل‌ونقل

۹. نهضت ملی مسکن

۱۰. بهبود مدیریت پسماند

۱۱. تثبیت جمعیت روستایی، مهاجرت معکوس و توسعه پایدار

۱۲. پیشگیری از تخلفات ساختمانی و مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز

۱۳. پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی

۱۴. پایش کیفی پروژه‌های عمرانی از طریق ظرفیت شورای فنی

کد خبر 6701229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها