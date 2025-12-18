به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، روز پنجشنبه در نخستین جلسه شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به کارکرد شورای راهبردی بیان کرد: این شورا بستری مؤثر برای بهره‌گیری از ذخیره اندیشه، تجربه‌های انباشته و نگاه‌های کارشناسی موجود در استان فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایفا کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت استفاده هدفمند از این ظرفیت افزود: گردهم‌آیی پیشکسوتان، نخبگان و مدیران باسابقه در قالب شورای راهبردی، امکان تحلیل دقیق‌تر مسائل، پرهیز از تکرار خطاهای گذشته و طراحی مسیرهای واقع‌بینانه‌تر برای آینده را فراهم می‌سازد و به تقویت پیوند میان نگاه کارشناسی و فرآیندهای اجرایی کمک می‌کند

او افزود: دستیابی به نتایج ملموس در استان زمانی محقق می‌شود که ایده‌ها و پیشنهادهای کارشناسی مطرح‌شده در شورای راهبردی، در یک چارچوب منظم بررسی و اولویت‌بندی شود و پس از طی مسیر کارشناسی، به‌صورت مشخص در برنامه‌ها و فرآیندهای اجرایی استان به کار گرفته شود؛ رویکردی که می‌تواند فاصله میان تصمیم‌سازی و اجرا را به حداقل برساند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به استمرار فعالیت شورای راهبردی اظهار کرد: برگزاری منظم این نشست‌ها به‌عنوان یک فرآیند مستمر در دستور کار استان قرار دارد و تلاش می‌شود خروجی‌های شورا تنها در سطح گفت‌وگو باقی نماند. ایده‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی، در برنامه‌ها و تصمیم‌های اجرایی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا مسیر حرکت از تصمیم‌سازی به اقدام عملی هموارتر شود.

او با اشاره به جایگاه ربع رشیدی افزود: این مجموعه تاریخی با قدمتی نزدیک به ۷۵۰ سال، صرفاً یک اثر محلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه میراثی علمی و فرهنگی با اهمیت ملی و حتی فراملی به‌شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای که جایگاه آن در تاریخ علم و آموزش، فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف می‌شود و پیگیری موضوع آن در سطح ملی نیز در جریان است.

سرمست خاطرنشان کرد: تلاش‌ها و اقداماتی که تاکنون برای صیانت و احیای ربع رشیدی انجام شده، قابل تقدیر است و در استان نیز حمایت‌های لازم برای ادامه این مسیر دنبال خواهد شد تا این ظرفیت ارزشمند به‌صورت هدفمند در برنامه‌های توسعه‌ای و فرهنگی آذربایجان‌شرقی جای گیرد.