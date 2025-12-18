به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت بهرام سرمست به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انّا لله و انا الیه راجعون
اطلاع یافتیم آتشنشان پرافتخار آذربایجان، آقای «صالح امانی» بعد از سالها درد و رنج، به رحمت ایزدی رفته است. فداکاری این قهرمان اخلاقی برای نجات مردم، تا همیشه در یادها ماندگار خواهد شد. رنجهای عظیمی که جان عزیز او در دوران نقاهت تحمل کرد، اجری بزرگ نزد خدا و خلق خدا دارد.
دردهای قهرمان بزرگ ما اکنون تمام شده، اما «قهرمانی» او پایان نخواهد یافت، صالح امانی قهرمان الهامبخش و جاودان جامعه ما خواهد ماند. نسلهای آینده جانفشانی او را فراموش نخواهند کرد. زندگی او درس افتخار، ایثار، امید و عشق به ملت است. در برابر عظمت کار بزرگ صالح امانی تعظیم میکنیم و تا همیشه به شهامت، شجاعت و فضیلت اخلاقی او افتخار میکنیم.
اینجانب درگذشت قهرمان پرافتخارمان را به خانواده شریف و زجرکشیده و مردم عزیز تبریز و استان تبریک و تسلیت میگویم و از خدای بزرگ، علو درجات را برای آن مرد راستین مسألت میکنم.
بهرام سرمست
استاندار آذربایجان شرقی
نظر شما