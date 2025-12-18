به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی فرد ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در رباط کریم خبر داد و گفت: ارزش این محموله قاچاق بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

صادقی‌فرد در ادامه اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری سوخت قاچاق در رباط‌کریم، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل انبار نگهداری سوخت را شناسایی کرده و با هماهنگی مقام قضائی، در بازرسی از این محل دو مخزن بزرگ حاوی ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.