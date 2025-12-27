به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۴۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در یکی از روستاهای رباط‌کریم خبر داد.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم در ادامه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مقدار زیادی سوخت قاچاق در یک چهاردیواری، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات اولیه و شناسایی محل، با همراهی نماینده شرکت نفت و در بازرسی از محل مورد نظر، موفق به کشف ۴۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع شدند.

کلانتری با اشاره به شیوه فعالیت قاچاقچیان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد متهمان با جاسازی ماهرانه تانکر و نصب اتصالات، اقدام به انتقال سوخت قاچاق کرده بودند که با دستور مقام قضائی، محل پلمب شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی گازوئیل مکشوفه و تجهیزات موجود در محل توسط کارشناسان حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.