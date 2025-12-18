هشدار قرمز برای دریا و مناطق ساحلی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین مدهوش در حاشیه نشست ستاد بحران استان، با تشریح جزئیات ورود سامانه بارشی، اظهار کرد: بارندگی‌ها از ساعت ۱۷:۳۰ پنجشنبه روی خلیج فارس شروع می‌شود و از ساعت ۱۸:۳۰ وارد خشکی شده و جزایر کیش و لاوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: از ساعت ۱۹:۳۰ در پارسیان انتظار بارش داریم و سامانه تا ساعت ۲۲:۳۰ به بندرلنگه می‌رسد. بارندگی‌های شدید تا ساعت ۱:۳۰ بامداد جمعه در لنگه ادامه خواهد داشت و جزایر خلیج فارس از جمله کیش نیز تحت تأثیر هستند.

وی افزود: از ساعت ۱۳:۳۰ جمعه بارندگی‌ها در رویدر و بندر خمیر آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۵:۳۰ به بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و جزایر لارک و هرمز ادامه خواهد یافت؛ همچنین بارش‌ها تا ساعت ۱۹:۳۰ در مناطق میناب و رودان ادامه دارد و از صبح جمعه به شرق استان می‌رسد.

مدهوش با تاکید بر مخاطرات این سامانه برای دریا و شناورها گفت: دریا تحت هشدار نارنجی قرار دارد و هواشناسی هشدار قرمز بارش‌های شدید صادر کرده است.

وی تاکید کرد: همچنین هشدارهای کشاورزی و دامداری روز یکشنبه صادر شده تا کشاورزان، مرغداران و دامداران با توجه به افت دما در شمال استان و ارتفاعات، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

کارشناس هواشناسی به شهروندان هشدار داد از تردد غیرضروری در مناطق ساحلی و دریایی خودداری کرده و اقدامات ایمنی لازم را در برابر بارش و رعدوبرق انجام دهند.