برگزاری نشست فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی هم اکنون با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حال برگزاری است.

در این نشست فعالان سیاسی از جناح‌های مختلف و فعالان اجتماعی استان مباحث خود را مطرح کردند.