  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

برگزاری نشست فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی

بیرجند- نشست فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی هم اکنون با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی هم اکنون با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حال برگزاری است.

در این نشست فعالان سیاسی از جناح‌های مختلف و فعالان اجتماعی استان مباحث خود را مطرح کردند.

