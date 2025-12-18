خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه به معادن و تجارت با افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری پنجشنبه شب در شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: با تکیه بر گفتمان «وفاق ملی»، به جرأت میتوان گفت که خراسان جنوبی یکی از استانهای پایلوت و نمونه کشوری در زمینه همدلی و وحدت برای توسعه استان است.
وی با بیان اینکه بزرگترین ظرفیت استان خراسان جنوبی، نیروی انسانی آن است که میتواند بسیاری از مشکلات کشور را مرتفع سازد، افزود: در حوزه مرز و تجارت با افغانستان، با وجود اینکه وزیر محترم خارجه گزارش خوبی از هم ترازی صادرات با اروپا ارائه دادند، معتقدم هنوز از این ظرفیت بهطور بهینه استفاده نشده است.
نصیری با بیان اینکه از رییس جمهور درخواست دارم شخصاً در حوزه ظرفیتهای تجاری کشور همسایه محکم ورود پیدا کنند، گفت: ما میتوانیم صادرات و واردات را چند برابر کنیم و تمرکز ما بر تهاتر است.
نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشقآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مصداق، در حوزه زغال سنگ، ما سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار زغال سنگ از استرالیا وارد میکنیم، در حالی که زغال سنگ با کیفیت بسیار بالاتر در افغانستان موجود است که میتوانیم با تهاتر، آن را وارد و فرآوری کنیم.
وی با بیان اینکه معضل جادهای و ایمنی حمل و نقل جادهها یک معضل اساس در استان خراسان جنوبی هستند، افزود: با وجود تنها یک درصد از جمعیت کشور، استان ما هشت درصد از جادهها را در اختیار دارد و تنها ۳۰ درصد از آنها دوبانده شدهاند.
به گفته وی، متأسفانه از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۰۰ نفر در جادههای استان کشته شدهاند که این آمار به طور متوسط ۳۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
وی اظهار کرد: به دلیل نوپایی استان، ما با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم بهطوری که ۵۳ درصد از پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی خالی است و درخواست دارم دستور ویژهای برای رفع این مشکل ساختار اداری صادر شود.
نصیری با بیان اینکه در ابتدا باید از دولت برای اقدامات ویژه در بحث حادثه معدن زغال سنگ طبس تشکر کنم اما نگرانی تکرار حوادث وجود دارد، افزود: به عنوان مثال، تنها ذوب آهن اصفهان بیش از سه همت به معادن زغال سنگ بدهکار است که این موضوع بر ایمنی و حقوق کارگران تأثیر میگذارد و نیازمند دستور ویژه برای برنامهریزی در این خصوص هستم.
نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشقآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص عوارض دولتی معادن، درخواست دارم آییننامه تصویب شده مبنی بر بازگشت ۱۵ درصد عوارض به مناطق معدنی، بهطور کامل در استان خراسان جنوبی (که اکنون تنها ۴ درصد برمیگردد) اجرایی شود تا خدماترسانی به مردم این مناطق تقویت گردد.
