درخشش نیازمند برای تساوی بدون گل پرسپولیس و تراکتور در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ امروز پنجشنبه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام تبریز پیگیری شد که نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، مهدی شیری، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، محمدحسین کنعانی زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، سروش رفیعی، محمد خدابنده‌لو، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، تیوی بیفوما و علی علیپور.

دبل نیازمند برای نجات پرسپولیس

بازی با بازی‌سازی مدافعان دو تیم برای شناخت بیشتر از همدیگر در دقایق نخست همراه بود تا اینکه اشتباه حسین ابرقویی‌نژاد در ارسال پاس‌های عرضی با قطع توپ مهدی ترابی همراه بود اما شوت بازیکن تراکتور را پیام نیازمند به خوبی دفع کرد.

پرسپولیس پس از این صحنه دوبار سعی داشت با بازی‌سازی روی دروازه میزبان خلق موقعیت کند اما دفاع مستحکم تبریزی‌ها مانع از هر اتفاقی شد.

این دیدار که موقعیت‌هایش تحت تأثیر اشتباهات فردی بود در دقیقه ۱۹ بار دیگر با اشتباه مدافع پرسپولیس همراه شد تا مهدی هاشم نژاد در موقعیت تک به تک قرار بگیرد آنا باز هم نیازمند آن را دفع کرد.

بازی تهاجمی تراکتور در نیمه اول ادامه داشت تا اینکه این تیم در دقیقه ۴۴ روی یک ارسال ضربه خطا صاحب سومین موقعیت شد که توپ در رفت و برگشت به حسین زاده رسید اما شوت او از کنار دروازه بیرون رفت تا بازی با تساوی بدون گل در نیمه اول به پایان برسد.