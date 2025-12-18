  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

اصفهان میزبان شورای سیاست‌گذاری حراج آثار هنری شد

اصفهان میزبان شورای سیاست‌گذاری حراج آثار هنری شد

اصفهان - معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: شورای سیاست‌گذاری حراج آثار هنری با هدف تقویت آخرین حلقه زنجیره ارزش صنایع‌دستی و ارتقای فرآیند عرضه آثار هنری در اصفهان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی، بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری حراج آثار هنری که با حضور معاون صنایع‌دستی وزیر میراث‌فرهنگی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و جمعی از هنرمندان، گالری‌داران و مجموعه‌داران در استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حراج آثار هنری نقشی تعیین‌کننده در تکمیل چرخه تولید، عرضه و تجاری‌سازی آثار هنری و صنایع‌دستی دارد.

وی با تأکید بر اینکه حراج، حلقه نهایی زنجیره تولید آثار هنری محسوب می‌شود، افزود: هرچه این رویدادها با کیفیت بالاتر، مقیاس بزرگ‌تر و رویکرد ملی و بین‌المللی برگزار شوند، مسیر خلق اثر، عرضه حرفه‌ای و ورود به بازار هدف، شفاف‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به سابقه این استان در میزبانی حراج آثار هنری تصریح کرد: اصفهان تنها شهرستان کشور است که تجربه برگزاری حراج آثار هنری را دارد و اکنون با تشکیل این شورا، زیرساخت لازم برای برگزاری منظم، سالانه و قدرتمند این حراج‌ها فراهم می‌شود.

خسروی گفت: استانداری اصفهان با برگزاری این نشست، به دنبال ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان هنری است تا اصفهان به یکی از قطب‌های اصلی عرضه و مبادله آثار فاخر هنری کشور تبدیل شود.

وی افزود: در این جلسه، راهکارهای تثبیت جایگاه اصفهان به‌عنوان پایگاه ملی عرضه آثار هنری، ساماندهی فرآیند حراج و تقویت نقش فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، اقتصاد و دارایی و فنی‌وحرفه‌ای استان به‌همراه جمعی از هنرمندان، گالری‌داران و متخصصان صنایع‌دستی حضور داشتند.

کد خبر 6694132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها