به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی، بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری حراج آثار هنری که با حضور معاون صنایعدستی وزیر میراثفرهنگی، مدیران کل دستگاههای اجرایی و جمعی از هنرمندان، گالریداران و مجموعهداران در استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حراج آثار هنری نقشی تعیینکننده در تکمیل چرخه تولید، عرضه و تجاریسازی آثار هنری و صنایعدستی دارد.
وی با تأکید بر اینکه حراج، حلقه نهایی زنجیره تولید آثار هنری محسوب میشود، افزود: هرچه این رویدادها با کیفیت بالاتر، مقیاس بزرگتر و رویکرد ملی و بینالمللی برگزار شوند، مسیر خلق اثر، عرضه حرفهای و ورود به بازار هدف، شفافتر و آسانتر خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به سابقه این استان در میزبانی حراج آثار هنری تصریح کرد: اصفهان تنها شهرستان کشور است که تجربه برگزاری حراج آثار هنری را دارد و اکنون با تشکیل این شورا، زیرساخت لازم برای برگزاری منظم، سالانه و قدرتمند این حراجها فراهم میشود.
خسروی گفت: استانداری اصفهان با برگزاری این نشست، به دنبال ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان هنری است تا اصفهان به یکی از قطبهای اصلی عرضه و مبادله آثار فاخر هنری کشور تبدیل شود.
وی افزود: در این جلسه، راهکارهای تثبیت جایگاه اصفهان بهعنوان پایگاه ملی عرضه آثار هنری، ساماندهی فرآیند حراج و تقویت نقش فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، مدیرانکل میراثفرهنگی، اقتصاد و دارایی و فنیوحرفهای استان بههمراه جمعی از هنرمندان، گالریداران و متخصصان صنایعدستی حضور داشتند.
