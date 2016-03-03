هدف تبدیل صنایع دستی به کالای سرمایه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رفیع الدین رضوی در نشست رسانه ای که امروز ۱۳ اسفند ماه همزمان با افتتاح نمایشگاه آثار فاخر صنایع دستی در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، گفت: شرکت سلام از سال ها پیش تاکنون به ارائه آثار فاخر در کشورهای مختلف می پردازد. این اولین نمایشگاه برای ارائه و نمایش هنرهای فاخر کلاسیک است که در ایران برگزار می شود و جنبه فروش دارد.

او مارکتینگ را یکی از ضروریات در حوزه صنایع دستی دانست و افزود: تولید صنایع دستی از فروش آن جداست. هنرمندان نمی توانند این بخش را برعهده بگیرند بلکه فروش و مارکتینگ باید به متخصصین این حوزه سپرده شود. گاهی هنرمندان حتی متولیان دولتی صنایع دستی نمایشگاه هایی را در خارج از ایران برگزار می کنند اما معرفی فرآورده های دستی و چیدمان آن در بدترین سطح ممکن است. مجتمع هنری سلام می کوشد تا آثار فاخر صنایع دستی را به بهترین نحو معرفی کند و در اختیار علاقمندان قرار دهد و سهم هرکس را به دستش برساند. از یک کارگر ساده گرفته تا هنرمند برجسته صنایع دستی در میزان فروش و سود حاصل سهیم و شریک هستند.

مدیر مجتمع سلام شناخت بازارهای هدف در ایران را از دیگر برنامه های این مجتمع هنری دانست و تصریح کرد: سلام سه بخش کلی را در بر می گیرد؛ یک بخش «سلام دیسک» است، ما در این قسمت صنایع دستی را جایگزین هدایای کوچکی کرده ایم که افراد در مناسبت های مختلف به یکدیگر هدیه می دهند طبیعتا قیمت این کالاها ارزان است. بخش دوم «سلام گالری» است. در این قسمت صنایع دستی ارائه می شود که چندان ارزان نیست اما علاقمندان به صنایع دستی می توانند آن را تهیه و خریداری کنند. بخش سوم محصولات ما «سلام آرت» است، در این بخش به ارائه کالاهایی می پردازیم که از یک جایگاه هنری بسیار بالا برخوردارند و به کار مجموعه داران و گالری دارها می آیند. طبیعتا این کارها مخاطبان خاص خود را دارند و عامه مردم و حتی همه علاقمندان به صنایع دستی نمی توانند از آن استفاده کنند.

رضوی مخاطب شناسی را یکی دیگر از ضروریات فروش صنایع دستی دانست و گفت: ما در کشورهای مختلف از جمله آلمان، ایتالیا، عراق، ترکیه، امارات، تاجیکستان، سنگاپور، مالزی و بسیاری مناطق دیگر نمایشگاه برگزار کرده ایم. هر کشوری یک محصول را می پسندد. برای مثال کشورهای اروپایی به دنبال مینی مال کردن هنر هستند. پس ما محصولات کوچک و ظریف را می توانیم به این کشورها ارائه کنیم. کشورهای عربی رنگ های طلایی و فرم های شلوغ را می پسندند پس ما باید سلیقه مخاطبان در هر کشور را بشناسیم و متناسب با آن سلیقه به ارائه کالا بپردازیم.

مدیر مجتمع هنری سلام در پاسخ به اینکه معاونت صنایع دستی چین و روسیه را بازارهای جدید و هدف صنایع دستی معرفی می کند گفت: در چین یکی دو شرکت فعالانه به فروش و معرفی صنایع دستی مشغول هستند و مخاطبان خاص خود را دارند. در کشور روسیه هم سرمایه گذاری در این زمینه و تجربه ای که به دست آورده ایم چندان به صلاح نیست به این خاطر که خرید صنایع دستی برای آنها در اولویت نیست. ما در حال حاضر در جزیره فیجی سرمایه گذاری می کنیم چراکه این جزیره پاتوق سرمایه گذاران و هنرمندان بسیار خاصی است و از همه دنیا به آنجا می آیند و از هنر و صنایع دستی کشورهای مختلف استقبال می کنند.

رضوی در پاسخ به اینکه تا چه اندازه برگزاری حراج های مختلف صنایع دستی به توسعه و گسترش آن کمک می کند گفت: در شهری چون استانبول هفته ای سه حراج برگزار می شود. گردش مالی این حراج ها از ۵ میلیون تا ۳۰ میلیون لیر است. ۳۰ درصد محصولاتی که در این حراج ها فروخته می شود کالاهای آنتیک دوران عثمانی است باقی به دوره معاصر تعلق دارد. در ایران هم می توان به برگزاری حراج های مختلف صنایع دستی پرداخت شاید با این کار مجموعه داران و گالری دارها به خرید صنایع دستی علاقمند شوند.